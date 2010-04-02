Продолжается финальная серия открытого чемпионата Беларуси по хоккею

Накануне во Дворце спорта прошел шестой матч.

В случае победы «Юности», команда Михаила Захарова второй год кряду примерила бы золотые медали. Однако горняки сумели взять реванш за разгромное поражение в предыдущей встрече, и продлили серию до семи матчей.

К 49-й минуте номинальные хозяева усилиями Артема Демкова, Андрея Башко и Евгения Ковыршина вели со счетом 3:0. Но Александр Боровков и Алексей Баранов сократили разрыв до минимума – 2:3. Времени минчанам все же не хватило, и теперь команды ждет последняя, седьмая встреча в субботу на «Минск-Арене».