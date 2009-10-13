Призера марафона дисквалифицировали из-за iPod

Спортсменку, ставшую призером марафона, дисквалифицировали за прослушивание музыкального плеера на одном из участков трассы.

В Лейкфронтском марафоне, любительском спортивном мероприятии, проходящем в штате Висконсин, победительница Кэсси Пеллер (Cassie Peller) была дисквалифицирована практически сразу после финиша из-за того, что пила воду на запрещенном для этого участке трассы. Благодаря этому Дженнифер Гоубел, в обычной жизни терапевт-массажист, неожиданно для себя заняла первое место на пьедестале.

Однако спустя два дня судьям попали в руки фотографии Дженнифер, бегущей марафон с плеером iPod, и вскоре она сама была исключена из списка победителей. Как оказалось, Гоубел нарушила один из пунктов регламента Федерации легкой атлетики США, который запрещает использование каких-либо электронных устройств во время соревнований, сообщает infox.ru.

«Если они собираются дисквалифицировать меня за то, что я слушаю плеер, им придется дисквалифицировать всех, — утверждает Гоубел. — Это просто нелепо, я пришла на марафон, чтобы повеселиться и пробежаться с друзьями».