Приятная футбольная новость из туманного Альбиона!

Завершились большинство матчей 19-го тура чемпионата Англии. Поистине феерический поединок состоялся на лондонском "Эмирейтс Стэйдиум", где "Арсенал" учинил разгром "Блэкберну". "Канониры" пропустили уже на третьей минуте - у гостей отличился реализовавший пенальти Нонда. Однако ещё до перерыва подопечные Арсена Венгера сумели не только отыграться, но и выйти вперёд. На десятой минуте равновесие восстановил Жилберто Силва. А в середине первого тайма стража ворот гостей - Брэда Фриделя вот так огорчил наш Александр Глеб. Этот гол стал для белоруса вторым в нынешнем чемпионате Англии. Затем перевес хозяев закрепил Эммануэль Адебайор, ну а во второй половине футболисты "Арсенала" ещё трижды праздновали успех и в итоге одержали убедительную викторию - 6:2.