Принципиальнейшее противостояние минского «Динамо» и жодинского «Торпедо» вновь закончилось победой команды Сергея Гуренко

И без того претендующий на звание «Гвоздя 20-го тура» поединок между минским «Динамо» и жодинским «Торпедо», дополнительно интриговал любопытнейшим тренерским противостоянием. Оппонирующие друг другу команды выводили на матч бывшие одноклубники. Тезки Гуренко и Овчинников не один сезон верой и правдой служили московскому «Локомотиву».

А в бордово-черной форме гостей-белазовцев вышел, ко всему прочему, еще один «экс-железнодорожник» – Вадим Евсеев.

В общем, противостояние клубов, занимавших в преддверии тура третью и пятую строчки в турнирной таблице, особой перчинкой было приправлено вроде как знатно, но на деле получилось совершенно пресным, даже по меркам белорусского первенства.

Сергей Овчинников, главный тренер ФК «Динамо» (Минск):

Мы каждый делаем свою работу. С Сергеем Витальевичем мы хорошие друзья. А принцип был прост: какая команда выиграет.

Под стать поведению своих главкомов на послематчевой пресс-конференции безэмоционально и местами даже безлико проявили себя и команды на футбольном поле. Первая половина игры запомнилась болельщикам разве что парочкой ударов в исполнении динамовца Рафаэла Ледесмы, да попыткой торпедовца Александра Папуша выстрелом с угла штрафной размочить дебютировавшего в рамке «бело-голубых» Дмитрия Гущенко.

В отсутствии остроты у своих владений у экс-витеблянина, а ныне подопечного Сергея Овчинникова, даже не было возможности заработать себе вистов в глазах рулевого. Так что по окончании встречи наставник «Динамо» на вопрос о потенциале своего новобранца-вратаря отвечал как-то без энтузиазма, зато с юмором.

Сергей Овчинников, главный тренер ФК «Динамо» (Минск):

Да я во вратарях не особо понимаю.

В принципе, если мы его пригласили, значит человек обладает теми качествами, которые нам нравятся. Он был вратарем молодежной сборной на чемпионате Европы.

Антрактные наставления тренеров на футболистов подействовали слабо. Вторая половина игры получилась столь же малоинтересной для зрителей, как и первая, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На 66-й минуте динамовцы как-то встрепенулись от полусонной атмосферы поединка. При розыгрыше углового мяч после удара Станислава Драгуна даже угодил в стойку. Но то была единичная наступательная акция.

Более массировано «бело-голубые» принялись наседать на ворота Артема Гомелько только на финише встречи. На 87-й минуте блестящий шанс вывести свой клуб вперед упустил Жевнеров. Но это защитнику простительно – не его это, в общем-то дело, голы забивать. А вот отвечать за прочность хозяйской обороны – непосредственная обязанность Эдуарда. Так что вина за голевой прокол, случившийся за минуту до конца основного времени, лежит, в том числе, и на его плечах.

15-й номер «бело-голубых» не смог прервать передачу Артема Соловья, убежавшего вместе с Виталием Ланько в контратаку. И опытный форвард «автозаводцев» мастерски решил эпизод в свою пользу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Благодаря точному удару Ланько «Торпедо» отпраздновало победу, 1:0, и опередило минских динамовцев в турнирной таблице, что, естественно, не могло не порадовать рулевого жодинцев Сергея Гуренко.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Торпедо» (Жодино):

У нас был один момент, и мы его использовали. «Динамо» же свои моменты не использовало.

Я рад победе, рад, что поднялись по турнирной таблице. Но еще впереди 13 матчей, еще играть и играть. Поэтому надо уже думать о следующем матче.

Сергей Овчинников, главный тренер ФК «Динамо» (Минск):

Очень много владели мячом, но реальные преимущества из этого владения не использовали, не выжали. И индивидуальная ошибка в конце матча повлияла на результат. Но это наше внутренне дело, мы будем разбираться.

Обидно то, что команда набрала хороший ход, но в двух последних играх мы не набрали очков.