При рекордном количестве зрителей для розыгрыша Кубка Беларуси-2010/2011 ФК «Неман» вышел в финал турнира впервые за 18 лет

Ответный полуфинальный матч между гродненским «Неманом» и бобруйской «Белшиной», как и ожидалось, собрал внушительную зрительскую аудитории. К слову, рекордную для нынешнего розыгрыша Кубка Беларуси.

В официальном протоколе матча значится цифра в 7,5 тысяч. Такого интереса гродненские команды не вызывали давненько. Если быть точнее, с 2002 года – серебряного для «Немана».

Однако взорваться громогласным и желанным «Гол!» болельщикам возможности не предоставилось. До антракта команды сотворили лишь два по-настоящему опасных момента на двоих и заработали на пару одно предупреждение, проведя большую часть первых 45 минут в позиционной вязкой борьбе в центре поля.

А вот после антракта игра обрела другой рисунок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В основном, за счет численного преимущества «Белшины». В Дебюте второй половины гродненчанин Иван Денисевич заработал первое предупреждение, а на 58 минуте, в ходе атаке своей же команды, умудрился заработать второе. Хотя в данном эпизоде судья вполне мог быть поснисходительнее к игроку «Немана». Все же, полузащитники из благих намерений угодил сопернику в лицо. Забить хотел Иван.

Получив больше свободного пространства для действий, «Белшина» попыталась извлечь максимум пользы из создавшейся ситуации заменами. Однако освежить игру и взломать надежно действовавшую гродненскую оборону «красно-черные» были не в состоянии. Уж слишком стандартно и прогнозируемо действовали подопечные Александра Седнёва.

Пожалуй, лишь одну атаку можно назвать необычной, да и то – с натяжкой. В середине второго тайма «шинники» разыграли угловой, и Егор Зубович, показалось, наверняка пробил в угол гродненских ворот. Сергей Черник, однако, был на высоте.

А в компенсированное время матча стал использовать свое право на замены и российский специалист Александр Корешков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Причем, сделал он это, стоит отметить, наилучшим образом. Охладил наступательный пыл соперника и заодно немного приблизил окончание поединка.

Буквально сразу после выхода Дмитрия Ковалёнка на пятой добавленной минуте и прозвучал финальный и победный для «Немана» свисток главного судьи встречи Геннадия Левчука. Нулевая ничья вывела в финал Кубка Беларуси «желто-зеленых». Впервые с 1993 года.