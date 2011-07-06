При неоднозначном судействе БАТЭ и «Шахтер» оформили результативную ничью – 2:2

Насыщенная высшелиговая игровая программа минувшей недели открывалась перенесенным с конца июля на среду поединком 18 тура между лидерами отечественного чемпионата – борисовским БАТЭ и солигорским «Шахтером». Этот матч стал, пожалуй, главным событием белорусского чемпионата за прошедшие семь дней.

Не взирая на чемпионский и лидерский статус хозяев, «Шахтер» без всякой скромности обозначил свои притязания на три победных очка. На исходе получаса игры после нескольких эффектных, но не самых эффективных попыток поразить ворота голкипера БАТЭ Александра Гутора «горняки» открыли счет во встрече. Павел Ситко с передачи Александра Алумоны буквально прошил вратаря борисовчан. Гости вышли вперед – 1:0.

Но музыка в шахтерском забое играла лишь несколько минут. Буквально в следующей же атаке БАТЭ счет сравнял. Ренан Брессан коварно исполнил стандарт, загадку которого так и не смогли расшифровать защитники «горняков». В результате Роман Киренкин, если можно так сказать, отличился автоголом. Ничья – 1:1.

После антракта интригующий событийный сюжет первого тайма повторился. «Шахтер» в самом дебюте второй половины вновь вышел вперед усилиями Павла Ситко, оформившего дубль. На что хозяева адекватно ответили через семь минут, когда Ренан Брессан восстановил равновесие – 2:2.

Времени для изменения цифр на табло у команд оставалось в достатке, хватало и моментов, только вот счет так и остался прежним. Концовка поединка много нервных клеток отобрала абсолютно у всех присутствовавших на трибунах «Городского» стадиона Борисова.

Перед самым окончанием основного времени матча Александр Павлов упал в штрафной «горняков». Как показалось поклонникам «желто-синих», не без помощи кипера гостей Юрия Цыгалко. Заметил падение и арбитр Александр Евневич и даже показал «горчичник». Но только не вратарю «Шахтера», а полузащитнику БАТЭ, который, по мнению арбитра, симулировал в этом эпизоде. Желтая карточка стала для футболиста борисовчан второй в матче и легко трансформировалась в красную. Возмущению местных футболистов, тренеров и болельщиков не было предела, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Таким образом, гандикап между первым БАТЭ и вторым «Шахтером» остался на прежней отметке в шесть очков.