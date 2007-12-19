"Президентский спортивный клуб" вручил награды

Стипендии "Президентского спортивного клуба" сегодня получили молодые спортсмены и тренеры-преподаватели 27 видов спорта. Они отмечены за высокие результаты, на международной арене, в том числе призовые места на финальных розыгрышах Кубков мира и Европы, чемпионатах мира и Европы. В 2008 стипендии Президентского спортивного клуба получат 123 перспективных спортсмена и тренера-преподавателя. Организаторами церемонии, кроме "Президентского спортивного клуба", выступили Национальный олимпийский комитет, министерство спорта и белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо".