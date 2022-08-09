Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную спортивную площадку в Слуцке

Новости Беларуси. Президентский спортивный клуб продолжает работу в рамках проекта «Спорт для всех». На этот раз многофункциональная площадка была открыта в Слуцке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вход на объект будет свободным для всех желающих. Главная цель строительства подобных сооружений: повысить интерес молодежи к здоровому образу жизни, а также сделать занятия спортом доступными. В ближайшее время проект Президентского спортивного клуба охватит все районы Минской области. Всего организаторы планируют открыть 23 площадки.