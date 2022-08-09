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Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную спортивную площадку в Слуцке

09 августа 2022 17:14
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Новости Беларуси. Президентский спортивный клуб продолжает работу в рамках проекта «Спорт для всех». На этот раз многофункциональная площадка была открыта в Слуцке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Президентский спортивный клуб открыл многофункциональную спортивную площадку в Слуцке-1

Вход на объект будет свободным для всех желающих. Главная цель строительства подобных сооружений: повысить интерес молодежи к здоровому образу жизни, а также сделать занятия спортом доступными. В ближайшее время проект Президентского спортивного клуба охватит все районы Минской области. Всего организаторы планируют открыть 23 площадки.  

# Социальная инфраструктура # Фотофакт

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