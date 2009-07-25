Президент УЕФА Мишель Платини посетит Борисов

Он приедет на финальный матч юниорского чемпионата Европы среди девушек.

За золото поспорят сборные Англии и Швеции.

Общаясь сегодня с журналистами в аэропорту «Минск-1», руководитель европейского футбола отметил, что Беларусь проводит турнир на высоком уровне. «Я буду присутствовать только на финальном матче, но, судя по той информации, которую мне предоставляли, белорусы отлично справляются с проведением чемпионата Европы среди девушек», - отметил президент УЕФА.



Знаменитый в прошлом французский футболист Мишель Платини, три года подряд (1983, 1984, 1985) признававшийся лучшим футболистом Европы, сказал, что хорошо относится к женскому футболу. «Когда я еще был игроком, к женскому футболу в мире было скептическое отношение. Но со временем дамы завоевали признание поклонников футбола, и интерес к женским турнирам повышается», - считает Мишель Платини, который был избран президентом УЕФА в январе 2007 года, сменив на этом посту шведа Леннарта Юханссона.



В годы активной футбольной карьеры Платини, которому сейчас 54 года, с 1972-го по 1987-й выступал во французских клубах «Нанси» и «Сент-Этьен», в итальянском «Ювентусе» и за сборную Франции. В его послужном списке множество громких титулов, в числе которых звания чемпиона Европы, «бронза» чемпионата мира, «золото» чемпионатов Франции и Италии, кроме того, он становился обладателем Кубка Кубков, Суперкубка Европы и Межконтинентального кубка. За свои выдающиеся спортивные достижения Мишель Платини удостоен звания кавалера ордена Почетного легиона. После завершения игровой карьеры в 1988-1992 годах Платини был тренером национальной сборной Франции, сообщает «БЕЛТА».