Президент поздравил Ивана Тихона с серебряной медалью Олимпиады в Рио

Новости Беларуси. С олимпийским серебром Ивана Тихона поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это настоящий подвиг! Тебе противостояли не только сильнейшие метатели планеты. Ты добыл эту награду, преодолев колоссальное моральное давление и психологический прессинг. Вопреки сомнениям и нападкам ты вышел в сектор и доказал всем, на что способен настоящий патриот своей земли. Твоя волевая победа – прекрасный пример для тысяч мальчишек и девчонок, делающих первые шаги в жизни и спорте.