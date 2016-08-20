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Президент поздравил Ивана Тихона с серебряной медалью Олимпиады в Рио

20 августа 2016 11:51
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Новости Беларуси. С олимпийским серебром Ивана Тихона поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это настоящий подвиг!  Тебе противостояли не только сильнейшие метатели планеты. Ты добыл эту награду, преодолев колоссальное моральное давление и психологический прессинг. Вопреки сомнениям и нападкам ты вышел в сектор и доказал всем, на что способен настоящий патриот своей земли. Твоя волевая победа – прекрасный пример для тысяч мальчишек и девчонок, делающих первые шаги в жизни и спорте.

# Александр Лукашенко # Олимпиада 2016

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