Президент Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой в гонке преследования на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске 21 марта

Лучшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла 21 марта гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в российском Ханты-Мансийске.
Дистанцию 10 км с четырьмя огневыми рубежами лидер общего зачета Кубка мира Дарья Домрачева преодолела за 28 мин. 14,4 сек. при одном промахе на стрельбище.
С победой Дарью Домрачеву поздравил Президент Беларуси. «Дорогая Дарья! Поздравляю с очередной блестящей победой. Беларусь гордится тобой. Мы восхищены твоим ярким выступлением и ждём новых побед. Так держать!», — говорится в поздравлении главы государства.
Ств вел твиттер-трансляцию гонки. Предлагаем Вам стенограмму трансляции.
Начинаем через несколько минут, возможно, одну из самых главных биатлонных гонок в сезоне!
Ханты-Мансийск -- это почти дом родной для Домрачевой, потому... Давай, Даша, только победа!
Вот и пожалуйста: за 1 км Даша уже отыграла почти пять секунд. Так держать!
А вот и первый рубеж, помним,что штрафной круг сегодня на вес золота в противостоянии Домрачевой и Мякяряйнен!
На выходе из рубежа Даша выигрывает у Кайсы полсекунды!
Писарева, Дуборезова и Кривко промахиваются: соответственно, 1, 2 и 3 раза. Не очень хороший стартовый отрезок, к сожалению...
Скоротечна гонка преследования. Спортсменки вновь на рубеже.
ВОООТ НОМЕР! Домрачева собралась стрелять стоя!
Вовремя опомнилась, но с волнением не справилась: 1 промах!
Потому полминуты уже отставание от Мякяряйнен!
Второй идет Лаура Дальмайер, 15 секунд ей уступает Дарья!
Третья стрельба... Внимание!
Два промаха у Мякяряйнен!
Домрачева на ноль отстрелялась! Браво!
Дальмайер первая на выходе из рубежа, в шести секундах от нее идет лидер нашей сборной!
К слову, 30, 41, 53 -- таковы места Писаревой, Дуборезовой и Кривко после второй лежки...
На отметке 7 км Даша уже первая! Кайса четвертая, отставание 27 секунд! Ох начинается! Искрит снежок-то сибирский!
Час икс сезона! Четвертая стрельба!
Домрачева чисто! А вот Мякяряйнен вновь штрафной круг! Брависсссссимо на этот раз!
Пока зарекаться не будем, пока Дальмайер идет второй и всего 8 секунд уступает Даше!
А вот и всё. Двум конкуренткам Домрачева уже "везет" 15 секунд: Дальмайер и Пройс!
Всё! Финиш Даши, без флага, но это очередной гигантский шаг к завтрашнему масс-старту. Именно он станет часом икс всего сезона!