Президент Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой в гонке преследования на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске 21 марта

Лучшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла 21 марта гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в российском Ханты-Мансийске.

Дистанцию 10 км с четырьмя огневыми рубежами лидер общего зачета Кубка мира Дарья Домрачева преодолела за 28 мин. 14,4 сек. при одном промахе на стрельбище.

С победой Дарью Домрачеву поздравил Президент Беларуси. «Дорогая Дарья! Поздравляю с очередной блестящей победой. Беларусь гордится тобой. Мы восхищены твоим ярким выступлением и ждём новых побед. Так держать!», — говорится в поздравлении главы государства.

Ств вел твиттер-трансляцию гонки. Предлагаем Вам стенограмму трансляции.

Начинаем через несколько минут, возможно, одну из самых главных биатлонных гонок в сезоне!

Ханты-Мансийск -- это почти дом родной для Домрачевой, потому... Давай, Даша, только победа!

Вот и пожалуйста: за 1 км Даша уже отыграла почти пять секунд. Так держать!

А вот и первый рубеж, помним,что штрафной круг сегодня на вес золота в противостоянии Домрачевой и Мякяряйнен!

На выходе из рубежа Даша выигрывает у Кайсы полсекунды!

Писарева, Дуборезова и Кривко промахиваются: соответственно, 1, 2 и 3 раза. Не очень хороший стартовый отрезок, к сожалению...

Скоротечна гонка преследования. Спортсменки вновь на рубеже.

ВОООТ НОМЕР! Домрачева собралась стрелять стоя!

Вовремя опомнилась, но с волнением не справилась: 1 промах!

Потому полминуты уже отставание от Мякяряйнен!

Второй идет Лаура Дальмайер, 15 секунд ей уступает Дарья!

Третья стрельба... Внимание!

Два промаха у Мякяряйнен!

Домрачева на ноль отстрелялась! Браво!

Дальмайер первая на выходе из рубежа, в шести секундах от нее идет лидер нашей сборной!

К слову, 30, 41, 53 -- таковы места Писаревой, Дуборезовой и Кривко после второй лежки...

На отметке 7 км Даша уже первая! Кайса четвертая, отставание 27 секунд! Ох начинается! Искрит снежок-то сибирский!

Час икс сезона! Четвертая стрельба!

Домрачева чисто! А вот Мякяряйнен вновь штрафной круг! Брависсссссимо на этот раз!

Пока зарекаться не будем, пока Дальмайер идет второй и всего 8 секунд уступает Даше!

А вот и всё. Двум конкуренткам Домрачева уже "везет" 15 секунд: Дальмайер и Пройс!

Всё! Финиш Даши, без флага, но это очередной гигантский шаг к завтрашнему масс-старту. Именно он станет часом икс всего сезона!