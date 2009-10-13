Президент IAAF лично объявит Семене, женщина она или мужчина

Ламине Диак планирует отправиться в ЮАР, чтобы лично обсудить с южноафриканской бегуньей Кастер Семеней результаты ее гендерного теста.

К проведению исследования по определению пола Семени IAAF подтолкнуло мнение общественности и ее соперниц по чемпионату мира-2009, которые обратили внимание необычные для девушки телосложение, развитое по мужскому типу, строение лица и очень низкий голос. Результаты тестов, сданных в августе в берлинской клинике, получены IAAF, но в данный момент проходят дополнительное изучение группой экспертов, сообщает NEWSru.com.

Кроме того, визит Диака в ЮАР носит дипломатический характер. Глава IAAF надеется наладить отношения с южноафриканским руководством, которое обрушилось на федерацию с резкой критикой из-за того, что "дело Семени" стало достоянием общественности. Так, глава южноафриканской федерации легкой атлетики Леонард Чуэне заявлял, что подобное отношение - не что иное, как проявление расизма.

Тем временем медицинская комиссия IAAF приступила к разработке формулировки пункта правил, касающегося проведения гендерного тестирования, чтобы в дальнейшем подобные процессы не вызывали нареканий в предвзятости.