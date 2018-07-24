Президент Беларуси на встрече с генсеком FIBA: «Мы за чистый спорт, мы за полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций»

Новости Беларуси. Беларусь за чистоту и прозрачность в спорте. Об этом Александр Лукашенко заявил 24 июля на встрече с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола Патриком Бауманном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь за чистоту и прозрачность в спорте. Об этом Александр Лукашенко заявил 24 июля на встрече с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола Патриком Бауманном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства поблагодарил гостя за предоставленную Беларуси возможность провести у себя Чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет, который в эти дни принимает Минск.
Президент заверил, что Беларусь хорошо зарекомендует себя в организации и проведении этого турнира. Также Александр Лукашенко, как руководитель Национального олимпийского комитета, изложил свою позицию по многим важным, злободневным вопросам развития мирового спорта. В частности, по работе Всемирного антидопингового агентства или Международного олимпийского комитета, действия и решения которого вызывают зачастую неоднозначную оценку в обществе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо за то, что доверили нам провести чемпионат мира, пока среди молодежи. Я думаю, мы себя хорошо зарекомендуем в организации этого чемпионата, и вы нам доверите более сложные мероприятия.
Будьте уверены, что если мы за что-то возьмемся, мы это сделаем на самом высоком уровне, потому что в это всегда вовлекаются государственные органы, государственные структуры. И любое мероприятие у нас по любому виду спорта – это событие государственного масштаба. Это своеобразное воспитание нашей молодежи, приобщение нашего общества к здоровому образу жизни, к спорту.
Мы за чистый спорт, мы за полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций, в том числе и Международного олимпийского комитета. Мы сторонники защиты спортсменов, чтобы спортсмены не страдали, особенно чистые спортсмены. Нельзя обвинять в целом команду. Мы считаем, что каждый спортсмен должен нести персональную ответственность за допинг и другое неспортивное поведение.
У нас очень много претензий к Международному олимпийскому комитету. Мне кажется, эта структура не просто бюрократична, она порой безответственна. Там очень быстро бронзовеют люди, находясь на этой должности. Я, как руководитель НОК, вынужден это на очередном мероприятии, я так планирую, донести до сведения международной спортивной общественности. Нельзя полностью превратить спорт в часть грязной политики. Спорт должен быть чистым, спортсмены должны заниматься спортом. И подход ко всем должен быть одинаковым.
Насколько я информирован, у вас также схожая позиция, вы также выступаете за чистоту спорта, за поддержку нормальных спортсменов, чистых спортсменов, за эффективность деятельности международных спортивных организаций. Если это так, то считайте меня своим сторонником.
Патрик Бауманн в Минске: Беларусь может рассчитывать на проведение соревнований более высокого уровня