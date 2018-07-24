Президент Беларуси на встрече с генсеком FIBA: «Мы за чистый спорт, мы за полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций»

Новости Беларуси. Беларусь за чистоту и прозрачность в спорте. Об этом Александр Лукашенко заявил 24 июля на встрече с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола Патриком Бауманном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства поблагодарил гостя за предоставленную Беларуси возможность провести у себя Чемпионат мира по баскетболу среди девушек до 17 лет, который в эти дни принимает Минск. Президент заверил, что Беларусь хорошо зарекомендует себя в организации и проведении этого турнира. Также Александр Лукашенко, как руководитель Национального олимпийского комитета, изложил свою позицию по многим важным, злободневным вопросам развития мирового спорта. В частности, по работе Всемирного антидопингового агентства или Международного олимпийского комитета, действия и решения которого вызывают зачастую неоднозначную оценку в обществе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо за то, что доверили нам провести чемпионат мира, пока среди молодежи. Я думаю, мы себя хорошо зарекомендуем в организации этого чемпионата, и вы нам доверите более сложные мероприятия. Будьте уверены, что если мы за что-то возьмемся, мы это сделаем на самом высоком уровне, потому что в это всегда вовлекаются государственные органы, государственные структуры. И любое мероприятие у нас по любому виду спорта – это событие государственного масштаба. Это своеобразное воспитание нашей молодежи, приобщение нашего общества к здоровому образу жизни, к спорту. Мы за чистый спорт, мы за полную прозрачность и чистоту деятельности международных организаций, в том числе и Международного олимпийского комитета. Мы сторонники защиты спортсменов, чтобы спортсмены не страдали, особенно чистые спортсмены. Нельзя обвинять в целом команду. Мы считаем, что каждый спортсмен должен нести персональную ответственность за допинг и другое неспортивное поведение.