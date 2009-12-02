Обзор поединка 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси между столичным ФК «Минск» и борисовским БАТЭ;
Кубок Беларуси – 2010. 1/4 финала;
Исполком Ассоциации «Белорусская федерация футбола» утвердил номинации и номинантов по итогам футбольного сезона 2009-го года;
Пресс-конференция с новым главным тренером ФК «Шахтер» (Солигорск) Эдуардом Малофеевым;
Интервью с главным тренером ФК «Сибирь» (Новосибирск) Игорем Криушенко;
Итоги Чемпионата России;
Итоги Чемпионата Украины;
Мини-турнир среди ветеранов в Жодино.