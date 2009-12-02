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Пресс-конференция с новым главным тренером ФК «Шахтер» (Солигорск) Эдуардом Малофеевым

02 декабря 2009 11:29
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Обзор футбольных событий в стране и мире.

Обзор поединка 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси между столичным ФК «Минск» и борисовским БАТЭ;

Кубок Беларуси – 2010. 1/4 финала;

Исполком Ассоциации «Белорусская федерация футбола» утвердил номинации и номинантов по итогам футбольного сезона 2009-го года;

Пресс-конференция с новым главным тренером ФК «Шахтер» (Солигорск) Эдуардом Малофеевым;

Интервью с главным тренером ФК «Сибирь» (Новосибирск) Игорем Криушенко;

Итоги Чемпионата России;

Итоги Чемпионата Украины;

Мини-турнир среди ветеранов в Жодино.

Турнирная таблица

Турнирная таблица

Турнирная таблица

Турнирная таблица

Турнирная таблица

# ФК БАТЭ

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