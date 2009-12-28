Пресс-атташе НОК о подготовке белорусов к Олимпиаде в Ванкувере

Открытие зимних олимпийских игр в Ванкувере. Каковы шансы белорусов?

Уже не за горами олимпийские игры. Сейчас все спортсмены, тренеры - уже там, в процессе подготовки к олимпиаде. О том, что происходит за кадром, мы поговорим с пресс-атташе Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Петром Рябухиным.

Пресс-атташе Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Петр Рябухин:

- Февраль назовет нам 86 самых сильных зимников планеты. Когда мы готовимся к зимним олимпийским играм, я всегда вспоминаю, что бабушки, дедушки рассказывали нам, что когда-то наши хаты заносило снегом по самые крыши. А сейчас мы думаем: «Где этот снег, который заносит по самые крыши? Как развивать эти зимние олимпийские игры у нас в стране?». От этого страдают даже журналисты: чтобы взять интервью у кого-то из зимников, нужно ехать в Швейцарию, в Австрию или Италию, забираться в горы и там искать наших спортсменов, которые вынуждены из-за отсутствия снега готовиться к каждой олимпиаде именно там. Я встречался с Сашей Поповым, главным тренером сборной, когда он приезжал на заседание исполкома, и он говорил: «Ты не представляешь, как тяжело. Постоянно мы находимся за пределами родного дома, это очень угнетает».

- Сколько спортсменов получили допуск?

- Национальный олимпийский комитет ведет процессы аккредитации, размещения, технического обеспечения, вопросы по направлению наших молодых спортсменов для получения специальной олимпийской стипендии за счет олимпийской солидарности. Предварительную аккредитацию прошли наши спортсмены, и вся делегация прошла. На сегодняшний день только 33 спортсмена из нашей команды получили допуск. Из них 23 спортсмена-хоккеиста Национальной сборной. По итогам предыдущего чемпионата мира 2008 года наша команда заняла девятое место. Сегодня она выступает на чемпионате мира в одной группе со Швецией, Финляндией и Германией. Биатлонисты получили право выступать на олимпийских играх. Пять плюс пять — это десять мест (мужчины и женщины).

- Каждый день эта команда пополняется?

- Список аккредитованных спортсменов у нас максимально расширен для того, чтобы если с кем-то из спортсменов что-то случится, мы могли бы уже аккредитованного спортсмена заявить. Могу сказать, что по олимпийским играм 98-го года, 2002-го мы при травмах определенных хоккеистов дозаявляли новых, и никаких проблем с олимпийским оргкомитетом не было.

- А что касается бытовых вопросов?

- По размещению спортсменов вопросов нет, предварительно в Ванкувере неоднократно побывала наша делегация, посмотрели, побывали и в Ванкувере, и Вистлере (олимпийская деревня в горах, где будут соревноваться по специфическим видам спорта). Определили места проживания, за них уже все проплачено, особых проблем нет.

- В каких дисциплинах традиционно белорусские спортсмены выступали неплохо?

- На двух последних зимних олимпиадах именно фристайл приносил нам медали. В Солт-Лейк-Сити Алексей Гришин выиграл бронзу и Дмитрий Дащинский - серебро. В Турине было очень сложно фристайлистам на зимних олимпийских играх. Просто хочу сказать, что сегодня фристайлисты из США, Канады и Китая — очень сильные, и на чемпионате мира среди женщин по фристайлу в итоге квалификационного отбора четыре первых места завоевали китаянки. Очень сложно будет нашим ребятам, только хладнокровие, выдержка и очень сильная подготовка помогут. Я хотел бы привести в пример методику Владимира Крикунова при подготовке к олимпийским играм в Солт-Лейк-Сити. Наша команда выступала в полуфинале, наши спортсмены заехали в гостиницу «Беларусь», наверное, месяца за полтора до начала олимпийских игр и жили по времени США. Они вставали в 2 часа ночи и шли на каток во Дворец Спорта, тренировались, занимались, будто бы это день американский, и потом, когда все у нас просыпались, они ложились спать, для них это была ночь. Так они в течение более месяца проводили подготовку. Шведские хоккеисты именно тем и объяснили свой провал в матче со сборной Беларуси, что именно в этот день они прилетели и как раз попали в климатическую временную яму. Я был на этом матче, кстати, было всего два болельщика, все поехали на биатлон. Мы решили поддержать, я получил команду от руководства делегации, собрали волонтеров, одели наших американских друзей в наши белорусские куртки и поехали на эту игру. Как оказалось, потом об этом не пожалели.

- Два болельщика отстояли честь всех болельщиков Беларуси. Но все ведь зависит от спортсменов.

- Конечно, мы ждем и от Дарьи Домрачевой, и от Леонида Корниенко, и от Александра Лазуткина, от всех наших молодых спортсменов того, чтобы мы через несколько лет обсуждали здесь то, что мы были на этих соревнованиях и видели победу, потому что мы ждем золота от наших «зимников». Первая олимпиада – это был 94-й год – 2 серебра, затем Ногано – 2 бронзы, затем Дащинский и Гришин – серебро и бронза.

- Что будет на спутниковых телеканалах и у нас в Беларуси? Какая команда наших белорусских журналистов едет на Олимпиаду?

- Едут двадцать человек наших белорусских журналистов-телевизионщиков, которые будут освещать все соревнования с участием белорусских спортсменов. Ежедневно будут выходить олимпийские дневники с итогами всех соревнований, не только с выступлением наших спортсменов, но и самые яркие моменты будут освещаться. Пять журналистов едут из печатных средств массовой информации для того, чтобы в ведущих газетах написать и в белорусском телеграфном агентстве на ленте оперативно освещать события, и три фотокорреспондента. Беларусь и Китай издали огромные фотоальбомы по итогам олимпийских игр из собственных фотографий. Нашу книгу мы отправили в олимпийский комитет и получили благодарность за то, что Беларусь и Китай – две страны, которые по итогам олимпиады издали огромные красочные фотоальбомы. Мы эту книгу сделали на деньги олимпийского международного комитета, они нам компенсировали все расходы. Все конкурсы, все, что объявляется международным олимпийским комитетом, мы проводим у нас в стране. У нас был конкурс «Спорт и литература» для школьников в преддверии олимпиады в Ванкувере. Во всех регионах были конкурсы сочинений в школах, где дети писали, почему они любят спорт. Лучшие сочинения мы отправили в Международный олимпийский комитет, и шестеро наших детей получили специальные дипломы за подписью Жака Раге и Президента нашего национального олимпийского комитета Александра Лукашенко за то, что они стали победителями этого международного конкурса. Во всех областных центрах, где есть наши представительства, открыли Олимпийские пресс-центры «Ванкувер».

- Где можно понаблюдать за нашими белорусами?

- Фристайл, конькобежный спорт, лыжные гонки, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, фигурное катание, хоккей и биатлон – эти девять спортивных дисциплин, где мы будем надеяться на наших ребят и девчонок.

- Не будем загадывать по количеству медалей, просто скажем так: мы ждем достойного выступления.

- А здесь невозможно загадывать. Кто мог сказать, что Оксана Минькова, худенькая, изящная девушка, в Пекине победит всех и метнет дальше всех свой молот. Мог ли надеяться австралийский спортсмен по шорт-треку, выступая на олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, что все корейцы столкнутся и упадут перед ним, а он финиширует один и станет олимпийским чемпионом. Так что и мы будем надеяться, что фортуна поможет нам выступить на этой олимпиаде достойно.