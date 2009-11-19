Премьер-министр Словении почистил обувь футболистам

Премьер-министр Словении Борут Пахор выполнил свое обещание почистить обувь игрокам национальной сборной страны по футболу, если те смогут пробиться в финальную стадию чемпионата мира по итогам стыковых матчей.

После финального свистка, ознаменовавшего победу словенцев над сборной России в Мариборе, которая открыла им дорогу в ЮАР, Пахор незамедлительно отправился в раздевалку триумфаторов «платить по счетам», сообщает NEWSru.com со ссылкой на Reuters. На выходе он признался журналистам, что почистил игрокам бутсы, хотя сделал это не очень тщательно.

Сборная Словении вышла в финальную стадию чемпионатов мира по футболу во второй раз в своей истории. В 2002 году на первенстве планеты в Японии и Южной Корее словенцы не смогли выйти из группы, проиграв все три матча. Как указывают словенские спортивные комментаторы, нынешний состав словенской сборной «войдет в историю страны настоящими героями».

Когда россиянам по жребию выпало играть со словенцами, дополнительную мотивацию игрокам российской сборной решил придать глава РФС и министр спорта Виталий Мутко. Он пообещал постирать майки игроков национальной команды, если те завоюют заветные путевки в ЮАР.