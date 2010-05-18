Предварительный этап чемпионата мира по хоккею

Датские «принцы» и «звездно-полосатые» «нищие». Вся неделя прошла под аккомпанемент таких сообщений: в кои-то веки датский хоккей удостоился восторженных эпитетов.

Успехи подопечных Пера Бакмана даже затмили выступление хозяев — сборной Германии. Слагаемые датского триумфа в общем-то давно апробированы: стабильный на протяжении многих сезонов состав, ставка на оборону, толика везения и несколько игроков, способных делать результат. В датском варианте это два НХЛовца: Петер Регин из «Оттавы» и Франц Нильсен из «Айлендерс». Кроме них есть еще привычный набор игроков, способных время от времени отвлекаться от перетаскивания рояля: Галбрайт, Дегн, Греен, Стаал, Мадсен и иже с ними. Все они выступают в приличных клубах Швеции и АХЛ. Короче, датское время пришло, что и зафиксировали победы над финнами — 4:1 и американцами — 2:1.

Что касается сборной Суоми, то за подопечных Юкки Ялонена особых причин тревожиться не было: блеснуть финнам помешала в какой-то степени недооценка соперников, а в какой-то — дальний прицел на медали чемпионата, что не предусматривает перенапряжения на предварительной стадии. Бросим взгляд на статистику: ни одна из финских звезд толком играть еще и не начинала. «0» очков набрал Антти Миетинен, «0» Лаури Корпикоски, всего 1 результативная передача значится в активе Юсси Йокинена. Но это не значит, что к матчам решающим, в том числе и с белорусами, эти игроки не распечатают ящик Пандоры своего мастерства. А пока финны решили задачу-минимум и заняли первое место в группе, вслед за поражением от датчан обыграв немцев 1:0 и американцев — 3:2.

Сборная США, по всем прикидкам, стала главным разочарованием чемпионата мира. Молодой тренер Скотт Гордон, которому в этом сезоне удалось реанимировать «Айлендерс», в национальной команде со своей задачей не справился. Иных причин, кроме тренерских просчетов, искать не надо. Хотя и говорится многими о том, что состав американцев до уровня чемпионата мира не дотягивает, осмелимся возразить. 22 игрока из НХЛ и 1 из АХЛ — этого против немцев и датчан должно было хватить. Пусть под «звездно-полосатые» знамена привлечены и не самые звездные хоккеисты — Национальная лига все же — знак качества. Но вот построить из них команду и правильно ее направить у Скотта Гордона опыта не хватило. Плюс сыграли свою роль ошибки вратаря: все же Скотт Клемменсен страж ворот не самого высокого класса, с чем согласны и во «Флориде», где он — железный номер 2 вслед за Томашем Вокоуном.

Интриговал в какой-то мере на предварительном этапе и группа C. Вот если бы французы еще смогли составить шведам и чехам конкуренцию, тогда сюжет борьбы в группе вообще мог оказаться драматичным. Но подопечные Давида Хендерсона не споря отправились сражаться за выживание в элите. Зато смуту внесли норвежцы, обыгравшие чехов. Владимир Ружичка, тем временем, привез в Мангейм вполне крепкий состав, солируют в котором по традиции последних лет представители Континентальной лиги: Яромир Ягр из «Авангарда», его партнер по клубу Якуб Клепиш и Иржи Новотны из «Атланта» стали лучшими бомбардирами команды на предварительном этапе. НХЛовцам же — Якубу Ворачеку из «Коламбуса», Михалу Розшивалу из «Рейнджерс», а также обоим вратарям — Томашу Вокоуну из «Флориды» и Ондрею Павелецу из «Атланты» блеснуть пока не удалось. Особенно тревожат голкиперы. В проигранном норвежцам со счетом 2:3 поединке скандинавы бросили по воротам Павелеца всего 15 раз. Каждый пятый бросок, таким образом, достиг цели.

Вокоун, слабо смотревшийся против французов, правда, в поединке со шведами уже не разочаровал: 32 броска, 31 сэйв. Победа (2:1) в заключительном матче этапа не только позволила чехам выйти в квалификацию с бонусными очками, но и наверняка придала им психологической уверенности. Решающую шайбу, к слову, забросил Петр Губачек, выступающий за скромный клуб «Комета» из Брно, который даже не попал в плей-офф. Это — явный намек чешским лидерам, что пора уже браться за дело и им.

Сборная Норвегии, представляющая на чемпионате мира почти точную копию датской команды, только чуть слабее, сумела выполнить задачу-максимум: вышла во второй этап, причем с бонусными очками. Этим, скорее всего, скандинавские амбиции и ограничиваются.

Группа B оказалась самой предсказуемой. Разве что любопытно было понаблюдать за швейцарцами, лишившимися после Олимпиады своего наставника — Ральфа Крюгера. Подхвативший знамя Крюгера Шон Симпсон сумел даже обыграть канадцев — 4:1, а также латышей — 3:1 и итальянцев — 3:0. Сразу вспомнилась его победа с не хватавшим звезд с неба «Цюрихом» в первом и пока последнем розыгрыше хоккейной Лиги чемпионов. Возможно, слишком рано мы свернули с канадского вектора развития. Причем лидеры у швейцарцев все те же — Амбюль, Рютеманн, Дерунс да вратарь Мартин Гербер. К новым лицам можно отнести 24-летнего Дамьена Брюннера из «Цуга» и 20-летнего Романа Жози из «Берна». Но и они были плотно вписаны в отлаженный командный механизм.

А вот латыши вряд ли далеко пойдут на этом чемпионате. Такое, во всяком случае, впечатление оставила их игра на предварительном этапе. Олег Знарок привез в Мангейм довольно молодую команду, что вполне логично, поскольку олимпийский цикл только начинается. В составе не нашлось места Анкипансу, Лавиньшу, Сорокину, зато были вызваны Мейя, Лусиньш, Печура, Андерсонс. Спустя 4 года они, наверняка, станут грозной силой, а пока сборная Латвии обыграла лишь итальянцев 5:2, чем решила задачу-минимум.