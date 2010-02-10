Представительный международный турнир по профессиональному боксу в Минске

Среди прочих отметим первую победу на профессиональном ринге известного в прошлом боксера-любителя, призера чемпионата Европы и участника Олимпиады в Афинах Михаила Бернадского.
Отличный бой прошел в суперлегком весе между прогрессирующим бойцом из Бобруйска Евгением Абдуразаковым и опытным брестчанином Вадимом Остапуком.
Досрочных побед добились воспитанники Сергея Пыталева – Сергей Рабченко, Андрей Салахутдинов и Александр Сущиц. Отечественный тяжеловес Дмитрий Адамович дал бой маститому грузинскому боксеру Сандро Сипрошвили.
Наконец, был разыгран титул чемпиона Беларуси в полусреднем весе: Андрей Абраменко в 10 раундах по очкам нанес поражение Сергею Наварко.