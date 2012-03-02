Председатель Международного союза велосипедистов посетит Минск

Новости Беларуси, Минск. Пэт Макуэйд посетит комплекс «Минск-Арена», который в феврале будущего года примет чемпионат мира по велоспорту на треке. Также в повестке дня – обсуждение вопросов подготовки к важному старту.

Право провести планетарное первенство Беларусь получила в январе этого года. Ранее наша страна уже принимала крупный велосипедный форум. В 2009 году на «Минск-Арене» разыгрывались награды молодежного первенства Старого Света. Тогда зарубежные гости высоко оценили уровень организации турнира.

Беларусь в 2014 году примет еще одно крупное соревнование – чемпионат мира по хоккею. Ожидается, что Минск посетит около 20 тысяч гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.