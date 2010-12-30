Председатель АБФФ Геннадий Невыглас подвел итоги 2010 белорусского футбольного года

Геннадий Невыглас, Председатель Ассоциации Белоруской Федерации футбола, подвел итоги лучшего в истории суверенной Беларуси футбольного года и назвал главные события, которые порадовали его и всех болельщиков страны.

Геннадий Невыглас, председатель Ассоциации БФФ:

В 2010 году белорусский футбол сделал еще один шаг на пути своего динамичного позитивного развития. И шаг существенный.

Главные события всем известны, но, тем не менее, я могу их еще раз назвать.

В начале этого года наша сборная по мини-футболу впервые выступала на чемпионате Европы.

Для нас этот результат, я бы сказал, является феноменальным. Если честно говорить, то мало кто из специалистов верил, что из этого труда, такого незаметного, может быть, для широкой публики, как мини-футбол, может вырасти такой результат.

Мы играли командой, в которой были, по сути, одни белорусы. А практически во всех остальных командах есть ассимилированные бразильцы.

В итоге мы стали седьмыми. Это очень большое событие, которое стимулирует развитие мини-футбола.

Если по значимости или по хронологии дальше говорить, то порадовала нас женская сборная.

Она убедила нас в том, что мы идем по правильному пути.

Когда мы пригласили тренера из нашего лучшего профессионального клуба «БАТЭ» на должность тренера женской сборной, я много скептических замечаний слышал от специалистов футбола, что даже хороший специалист ничего не исправит.

Шевчук, поработав со сборной, убедил нас в обратном. Есть позитивные движения. В целом, я очень доволен результатами сборной.

Не преувеличивая результаты, я бы выделил юниорскую сборную Беларуси.

Они без особых усилий прошли в элитный раунд.

Работая все время с тренерами в этом сегменте нашего футбола, я им всем говорю уже третий год подряд, что выход в элитный раунд — это не результат, а нормальный рабочий план, который мы даже не отмечаем какими-то отдельными бонусами.

Я думаю, что будущее за ними. И они начнут выходить в финалы.

Феноменальное выступление, я бы по-другому не назвал, – это выступление молодежной сборной.

Мы, наверное, не совсем все оценили ту победу в Борисове, которая была одержана над сборной, без преувеличения скажу, одной из самых сильных молодежных команд.

Впервые, наверное, с 1980 года мы оставили сборную Италии без Олимпиады. Это дорогого стоит.

Команда, собранная Кондратьевым, я считаю, по коллективным качествам, по настрою, сродни предыдущей сборной нашего знаменитого тренера Юрия Курненина. Но, мне кажется, по рисунку игры, по профессионализму нынешняя выше. Поэтому мы обосновано считаем, что она впервые все-таки пробьется на Олимпиаду.

Конечно, выступление наших клубов. Я не скептик, я оптимист, но представить то, что наши три клуба будут играть в плей-офф Лиги Европы, я не мог. Особенно порадовал «Днепр».

Когда мы ставим перед собой, когда работаем все, как единый коллектив, тогда все получается.

Конечно, нельзя не отметить «БАТЭ».

Это феномен, детище Капского, как называют команду. Я все это готов повторять. Я полностью за то, чтобы Анатолию Анатальевичу, прежде всего, его тренерскому штабу, удалось создать уникальный коллектив. Если так говорить, учитывая скромное материальное положение по сравнению с грандами, с которыми они играют, и тот результат, который они показывают, я думаю, что это феноменальное достижение, выше всех возможностей.

Будем надеяться на хороший результат и в играх с «ПСЖ».

Я бы сказал, что следующий год у нас в стране — год Франции. Все сборные: юниорская, юношеская, национальная, а также «БАТЭ» будут играть с французами. Ничего, мы с французами уже встречались. Я думаю, что никакого страха нет. Надо играть на результат, хотя и понимаем, что Франция сильная и достойная сборная.

Конечно, надо сказать и о национальной сборной.

Везде я слышу, в газетах читаю, что мы часто будем вспоминать о потерянных двух очках в Люксембурге. Но это футбол. Без потерь ничего не бывает. Но задача, добыть восемь очков, впервые за всю историю существования суверенной Беларуси выполнена. Это один момент.

Второй момент — это то, что мы закончили этот год в группе вторыми с хорошими как никогда шансами на следующий год. От тренерского штаба, прежде всего, от игроков зависит дальнейшая судьба.

И последнее, что мне бы хотелось сказать, так это то, что футбольная семья сформировалась полностью. Вокруг футбола клубного, детского, женского, вокруг сборных сейчас сплотились единомышленники, которые не только любят футбол всей душой, без чего, конечно, невозможно, которые живут этой игрой миллионов. Это удалось нам сделать, поэтому я, наверное, могу сказать за всех работников Федерации, членов Исполкома, что мы поработали неплохо. И за этот год нам не стыдно.

Хотя, я подчеркиваю везде, самоуспокаиваться нет смысла. Мы не совершили ничего чрезвычайного. Мы не стали чемпионами мира, чемпионами Европы. Это всего лишь один шаг к этой большой цели.

Никакой эйфории у нас нет. Сейчас перед Новым годом работа у нас особенно напряженная. Мы формируем календари, рассчитываем бюджет. То есть, идет рутинная работа. Но Новый год, я думаю, все, кто причастен к белорусскому футболу, и «СТВ» в частности, должны встречать с хорошим настроением и с хорошими надеждами.

Но все самое лучшее, я абсолютно в это верю, — в следующем году. Мы, наконец, исполним свои мечты.

Тем не менее, уходящий год не обошелся и без невеселых фактов в нашей футбольной жизни, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К примеру, пусть и незначительно, но все-таки отмечено снижение зрительского интереса к матчам чемпионата Беларуси.

Геннадий Невыглас, председатель Ассоциации БФФ:

Я считаю, что это произошло не из-за качества чемпионата, который, без сомнений, повысился. Вы сами видели, как интересно он проходил. Присутствовала интрига, борьба.

И абсолютно не согласен с некоторыми средствами массой информации, что на это повлиял конфликт с милицией. Это какие-то локальные проблемы, которые уже преодолены.

Я думаю, что главная причина в том, что сейчас каждый болельщик стал более коммуникабельным в выборе средств просмотра матча. Он может видеть футбол высокого уровня. Мало того, многие болельщики бывают в разных странах, когда ездят и со сборной, и с «БАТЭ», и видят те условия, которые созданы на тех стадионах. Я считаю, что самое главное — это отсутствие надлежащих условий для зрителей. Когда дует и капает со всех сторон, конечно, не очень приятно сидеть.

И можно в пив-баре посмотреть тот же футбол с повторами.

Главная задача для Исполкома на следующий срок работы — создание условий для зрителей. Проведены переговоры с местными властями.

Вторая причина, мне кажется, — это отсутствие мотивации руководства некоторых клубов в том, чтобы повысить заинтересованность болельщиков в посещении матчей. Это задача следующих лет.

От посещаемости стадионов, которые клубу не принадлежат, ничего не зависит. Что там будет 100 зрителей, что две тысячи — экономического результата для клуба нет. Потому что эти стадионы, как правило, находятся в госсобственности.

Нельзя сказать, что посещаемость упала во всех клубах. Во-первых, она незначительно снизилась. Допустим, такие клубы, как «БАТЭ», «Динамо» (Брест) как были лидерами, так и остались. Даже в Первой Лиге на «Гомель» очень много людей ходило.

Прежде всего я хотел бы сказать, что надо всегда оставаться оптимистами и верить в то, что белорусский футбол, пусть и медленно, но уверенно двигается вперед.

А в новом году я хотел бы пожелать всем болельщикам, всем гражданам Беларуси, спокойствия, уверенности в том, что следующий год будет значительно лучше предыдущего. Счастья, успехов, удовлетворенности, может быть, в каких-то внутренних делах. И вместе всем радости от наших новых побед, которые, без сомнения, будут. Я в этом убежден.