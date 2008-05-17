Праздник Спорта – в Беларуси!

В рамках акции "Единый Олимпийский день". Он прошел по всей стране. Однако, главной ареной стала площадка около минского Дворца Спорта.

Право открыть соревнования получили самые маленькие участники. Их выступления по накалу страстей и зрелищности уступали разве что спортивным танцам, собравшим больше всего зрителей.



Самой массовой игрой на празднике стал уличный баскетбол. Более 20 команд выясняли кто же лучший. В борьбу белорусских Джорданов попытались ввязаться и иностранцы. У студентов из Китая – сейчас особый спортивный дух. В преддверии Олимпийских игр в Пекине, сегодня в Минске они победили несколько сильных дружин.



Но самыми зрелищными на празднике стали спортивные танцы. В них интернационала хоть и не было, зато эффектность и динамика привлекали народ. Кому красота и изящество, а кому и силой помериться. Для самых дюжих участников тоже придумали развлечения: армреслинг, гиря, которую, кстати, поднимали не только мужчины, но и на первый взгляд хрупкие девушки.



Спорт оккупировал не только землю, но и воду. Просторы Свислочи бороздили байдарки, каноэ и парусники. Для спортсменов это не столько праздник, а еще один день тренировок, ведь погода этому сегодня только способствовала.