Праздник Спорта – в Беларуси!

Право открыть соревнования получили самые маленькие участники. Их выступления по накалу страстей и зрелищности уступали разве что спортивным танцам, собравшим больше всего зрителей.
Самой массовой игрой на празднике стал уличный баскетбол. Более 20 команд выясняли кто же лучший. В борьбу белорусских Джорданов попытались ввязаться и иностранцы. У студентов из Китая – сейчас особый спортивный дух. В преддверии Олимпийских игр в Пекине, сегодня в Минске они победили несколько сильных дружин.
Но самыми зрелищными на празднике стали спортивные танцы. В них интернационала хоть и не было, зато эффектность и динамика привлекали народ. Кому красота и изящество, а кому и силой помериться. Для самых дюжих участников тоже придумали развлечения: армреслинг, гиря, которую, кстати, поднимали не только мужчины, но и на первый взгляд хрупкие девушки.
Спорт оккупировал не только землю, но и воду. Просторы Свислочи бороздили байдарки, каноэ и парусники. Для спортсменов это не столько праздник, а еще один день тренировок, ведь погода этому сегодня только способствовала.