Праздничным концертом завершилась эстафета проводов Олимпийского огня в Северной Корее

Участники 18-го этапа марафона, в числе которых были не только спортсмены, но и общественные деятели проследовали вдоль главных достопримечательностей Пхеньяна. Право завершить эстафету доверили местной "королеве марафона". Добежав до Стадиона имени Ким Ир Сена, она зажгла огонь в специальной подготовленной чаше и тем самым подвела итог двадцатикилометрового пути, который преодолели восемьдесят факелоносцев. В ближайшие часы главный символ Олимпийских игр-2008 покинет Пхеньян и отправится во Вьетнам.