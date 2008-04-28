Прямой эфир

Праздничным концертом завершилась эстафета проводов Олимпийского огня в Северной Корее

28 апреля 2008 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Участники 18-го этапа марафона, в числе которых были не только спортсмены, но и общественные деятели проследовали вдоль главных достопримечательностей Пхеньяна. Право завершить эстафету доверили местной "королеве марафона". Добежав до Стадиона имени Ким Ир Сена, она зажгла огонь в специальной подготовленной чаше и тем самым подвела итог двадцатикилометрового пути, который преодолели восемьдесят факелоносцев. В ближайшие часы главный символ Олимпийских игр-2008 покинет Пхеньян и отправится во Вьетнам.

Другие новости рубрики

Все новости
28 апреля 2008 10:49

Олимпийский огонь начал свое шествие по Северной Корее

25 апреля 2008 11:35

Огонь пекинской Олимпиады доставлен в Японию

24 апреля 2008 11:01

15-й этап эстафеты Олимпийского огня завершился в австралийской столице