«Пожарьте нам яичницу, сало с мясом». Какие блюда белорусской кухни предпочитают гости Игр?

Многие из белорусов обновили личные рекорды на II Играх стран СНГ, пусть и юношеские, так и в командном зачете у нашей сборной серебро. Наши атлеты занимают вторую строчку в рейтинге. Впереди только российская сборная, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

Если I Игры стран СНГ принимала российская Казань, то II – уже целая страна. 10 белорусских городов – на дорогах, связывающих их, нередко можете встретить брендированные в цвета Игр автобусы, но и автомобилей с иностранными номерами хватает. В больше степени, конечно, из России. Одна из таких машин как раз сворачивает в придорожное кафе. Давайте и мы заглянем на огонек. Кушать подано! Национальная кухня – фишка потребкооперации. В союзе уверяют: если кто-то приходит и уходит, то они здесь навсегда. В меню всеми любимые драники, мачанка, бабка, шкварка, холодник. С пылу с жару, на любой вкус, цвет и кошелек.

Наталья Шелест, повар:

Они просят: пожарьте нам яичницу, сало с мясом, с луком. Это им очень нравится, они очень это любят. Люди говорят, что у нас очень вкусная еда. Такая настоящая, натуральная! Без всяких химии и добавок. То, что вырастил белорус на поле, посадил, то и приготовил. Ковидные, а после и санкционные времена придорожный бизнес проверили на прочность. Но сильный характер показала и команда Ивацевичского райпо. Уровень сервиса сохранили вопреки всему. Не зря – II Игры стран СНГ задали новый-старый темп.