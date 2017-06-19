Повысить культуру стрелкового спорта: открытый чемпионат по стендовой стрельбе стартовал под Минском

Новости Беларуси. Прервать бег зайца или полет фазана. Под Минском стартовал открытый чемпионат по стендовой стрельбе. В нем участвует 15 команд. Все они представляют Министерства силового блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Мы хотим сделать этот чемпионат традиционным. Он сегодня открытый, в нем могли участвовать все желающие. В следующем году, я очень надеюсь, мы его повторим, и это будет сложившейся ежегодной практикой.

Стрелковая культура, к сожалению, сегодня в стране, не только в Министерстве, находится на недостаточно высоком уровне. И мы хотим ее повысить.