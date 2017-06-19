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Повысить культуру стрелкового спорта: открытый чемпионат по стендовой стрельбе стартовал под Минском

19 июня 2017 13:00
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Новости Беларуси. Прервать бег зайца или полет фазана. Под Минском стартовал открытый чемпионат по стендовой стрельбе. В нем участвует 15 команд. Все они представляют Министерства силового блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повысить культуру стрелкового спорта: открытый чемпионат по стендовой стрельбе стартовал под Минском-1

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Мы хотим сделать этот чемпионат традиционным. Он сегодня открытый, в нем могли участвовать все желающие. В следующем году, я очень надеюсь, мы его повторим, и это будет сложившейся ежегодной практикой.

Повысить культуру стрелкового спорта: открытый чемпионат по стендовой стрельбе стартовал под Минском-4

Стрелковая культура, к сожалению, сегодня в стране, не только в Министерстве, находится на недостаточно высоком уровне. И мы хотим ее повысить.

Повысить культуру стрелкового спорта: открытый чемпионат по стендовой стрельбе стартовал под Минском-7

Повысить культуру стрелкового спорта: открытый чемпионат по стендовой стрельбе стартовал под Минском-9

Напомним, стендовая стрельба включена в программу вторых Европейских игр, которые примет Беларусь в 2019 году.

# Спортивные соревнования # Фотофакт # Игорь Шуневич

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