Потенциал белорусских спортсменов в Турине не был использован в полной мере

Об этом заявил Президент страны, руководитель Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко на расширенном заседании Исполкома НОК Беларуси.

"Надо объективно признать, что за исключением национальной команды по фристайлу другие спортсмены не достигли тех результатов, которые могли показать и которых от них ждали в Беларуси", - сказал глава государства.

По мнению Александра Лукашенко, неудачи в Турине - результат низкой ответственности тренеров и специалистов. "То, что сегодня делается для развития спорта в Беларуси, не делается ни в одной стране мира", - подчеркнул глава государства. Он убежден, что в республике созданы все необходимые условия для подготовки спортсменов высокого класса. Вместе с тем результаты выступлений белорусских атлетов на Олимпиадах идут "от лучшего к худшему", с сожалением констатировал белорусский лидер.

"Спорт давно стал большой политикой, и Беларуси нужны результаты, а не общий рейтинг", - отметил Президент. В этой связи он потребовал представить четкий и ясный анализ выступления белорусских атлетов в Турине.

Заседание Исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси проходит в расширенном составе. В нем принимают участие руководители системы спорта всех уровней, которые осуществляли подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Турине.