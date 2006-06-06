Потенциал белорусских спортсменов в Турине не был использован в полной мере

"Надо объективно признать, что за исключением национальной команды по фристайлу другие спортсмены не достигли тех результатов, которые могли показать и которых от них ждали в Беларуси", - сказал глава государства.
По мнению Александра Лукашенко, неудачи в Турине - результат низкой ответственности тренеров и специалистов. "То, что сегодня делается для развития спорта в Беларуси, не делается ни в одной стране мира", - подчеркнул глава государства. Он убежден, что в республике созданы все необходимые условия для подготовки спортсменов высокого класса. Вместе с тем результаты выступлений белорусских атлетов на Олимпиадах идут "от лучшего к худшему", с сожалением констатировал белорусский лидер.
"Спорт давно стал большой политикой, и Беларуси нужны результаты, а не общий рейтинг", - отметил Президент. В этой связи он потребовал представить четкий и ясный анализ выступления белорусских атлетов в Турине.
Заседание Исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси проходит в расширенном составе. В нем принимают участие руководители системы спорта всех уровней, которые осуществляли подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Турине.