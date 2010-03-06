Постолимпийскую часть регулярного первенства КХЛ урезали до трех матчей

В них иные решают самые важные задачи, а минское «Динамо» банально доигрывает

Визит в Астану, в гости к «Барысу» никакой радости минчанам не принес. Разве что позитива добавили личные достижения. 11-ую шайбу в сезоне забросил Дмитрий Мелешко. А Юнас Андерссон и вовсе оформил дубль, доведя число своих точных бросков в сезоне до семи.

Дважды имея перевес в счете, «Динамо» все же уступило, неуверенно сыграв в роковом втором периоде и концовке – 3:5.

Сегодня минчане получили еще один удар по самолюбию – в Уфе от «Салавата Юлаева». 1:4 – шайбу у минчан забросил Денис Кочетков.

На этом о «Динамо» все, переходим к более значимым с турнирной точки зрения поединкам. Наши рижские одноклубники не только обошли минчан и «Торпедо» на финишной прямой забега за восьмое место. Не сбавив обороты, подопечные пана Юлиуса Шуплера близки к тому, чтобы обставить и ЦСКА, став седьмыми и избежав, таким образом, в четвертьфинале грозных питерских армейцев.

В поединке с омским «Авангардом» рижане блестяще провели третий период, начинавшийся при счете 2:2. Но дважды забросил Марцел Хосса, еще раз – Янис Спруктс, и шансы омичей растаяли, как сибирский снег под лучами ласкового весеннего солнца. 5:3. Сегодня рижане свои позиции укрепили еще больше, обыграв и «Барыс» с тем же счетом.

«Авангард», между тем, турнирной мотивации вовсе лишен не был.

Возможность опередить чемпиона, «Ак Барс», в турнирной таблице и получить преимущество своей площадки во втором раунде – довольно привлекательный бонус. Но, судя по всему, Игорь Никитин уже настраивает подопечных на плей-офф, за промежуточными целями не гоняясь. Вот и сегодня омичи в серии буллитов проиграли московскому «Динамо», хотя вели по ходу встречи 2:0. Однако 2:3 в итоге. Будем надеяться в нокаут-раунде «Авангард» вновь сотворит несколько чудес, на которые он был столь щедр год назад.

Наконец, о ЦСКА, который принимал «Сибирь». Гости еще не решили до конца задачу выхода в плей-офф: на пятки им наступает «Автомобилист». Для москвичей же актуально заочное соперничество с рижанами. И оно продолжится, поскольку армейцы добились победы. Еще в середине второго периода счет был равным 2:2, но хозяева поднажали и вырвали викторию: Георгий Мишарин и Вячеслав Кулемин обеспечили перевес – 4:2.

Поединки с участием лидеров нынче не столь интересны. За тур до плей-офф фавориты вряд ли будут выкладывать все козыри. Поэтому отметим лишь матч с участием «Салавата Юлаева», да и то – благодаря лишь Константину Кольцову. Именно он помог однофамильцу Кириллу отправить шайбу в ворота московского «Динамо». «Салават» в итоге выиграл – 3:0.

Привлекает внимание борьба за лидерство в дивизионе Тарасова. Именно от нее многое будет зависеть в распределение ролей в первом рануде плей-офф.

Результаты дня перед вами. Отметить стоит ряд из них. Это и обострение в сражении за первую строчку дивизиона Тарасова. И победы «Автомобилиста» и «Амура» при поражении «Сибири»: судьба единственной неразыграной путевки в плей-офф остается неопределенной. Впрочем, в последнем туре «Сибирь» едет в Чехов – к «Витязю», в то время как «Автомобилисту» играть против СКА. Так что, скорее всего, сенсации не произойдет, и новосибирцы сыграют в одной восьмой нокаут-раунда.