Прямой эфир

После проигрыша в гостях «Гомелю» безвыигрышная серия «Нафтана» насчитывает шесть матчей подряд

31 августа 2011 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Ничейные осечки борисовских и солигорских футболистов в 23 туре позволили игрокам «Гомеля» еще ближе подобраться к дуэту лидеров. Подопечные Олега Кубарева кропотливо и очень настойчиво продолжают использовать осечки конкурентов в борьбе за место на пьедестале.

Последнее время дела у команды Игоря Ковалевича не очень-то ладятся. Перед игрой в Гомеле новополочане не знали вкуса побед пять туров кряду. Да и забили за это время крайне мало – всего лишь один мяч. Прервать серию неудач «Нафтану» не удалось и на берегах Сожа.

После не самого выразительного и невразумительного первого тайма гомельчане сумели открыть счет спустя пять минут после перерыва. Неспешная атака хозяев завершилась дальним ударом Артура Левицкого. Голкипер «Нафтана» Николай Романюк был в этой ситуации бессилен, и «Гомель» вышел вперед – 1:0.

В дальнейшем вратарь гостей уже почти не получал возможности продемонстрировать свое мастерство ввиду малочисленности опасных хозяйских атак, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тем не менее, не самая яркая, но, все же, победа «Гомеля» со счетом 1:0 приблизила команду Олега Кубарева к солигорскому «Шахтеру» на пятиочковое расстояние. При этом, гомельчане, если кто запамятовал, имеют матч в запасе. Восполнят этот пробел «зелено-белые» уже четвертого сентября в гостевом противостоянии с бобруйской «Белшиной».

Другие новости рубрики

Все новости
30 августа 2011 11:34

Женская национальная сборная Беларуси по футболу с победы стартовала в квалификации Евро-2013

30 августа 2011 10:18

Бернд Штанге: Матчи с Боснией и Герцеговиной – тот момент, когда игроки стоят перед вопросом «Достигну ли я чего-то еще в своей карьере или нет?»

30 августа 2011 09:40

На групповом этапе Лиги чемпионов ФК БАТЭ сыграет «Барселоной», «Миланом» и «Викторией»