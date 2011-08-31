После проигрыша в гостях «Гомелю» безвыигрышная серия «Нафтана» насчитывает шесть матчей подряд

Ничейные осечки борисовских и солигорских футболистов в 23 туре позволили игрокам «Гомеля» еще ближе подобраться к дуэту лидеров. Подопечные Олега Кубарева кропотливо и очень настойчиво продолжают использовать осечки конкурентов в борьбе за место на пьедестале.

Последнее время дела у команды Игоря Ковалевича не очень-то ладятся. Перед игрой в Гомеле новополочане не знали вкуса побед пять туров кряду. Да и забили за это время крайне мало – всего лишь один мяч. Прервать серию неудач «Нафтану» не удалось и на берегах Сожа.

После не самого выразительного и невразумительного первого тайма гомельчане сумели открыть счет спустя пять минут после перерыва. Неспешная атака хозяев завершилась дальним ударом Артура Левицкого. Голкипер «Нафтана» Николай Романюк был в этой ситуации бессилен, и «Гомель» вышел вперед – 1:0.

В дальнейшем вратарь гостей уже почти не получал возможности продемонстрировать свое мастерство ввиду малочисленности опасных хозяйских атак, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тем не менее, не самая яркая, но, все же, победа «Гомеля» со счетом 1:0 приблизила команду Олега Кубарева к солигорскому «Шахтеру» на пятиочковое расстояние. При этом, гомельчане, если кто запамятовал, имеют матч в запасе. Восполнят этот пробел «зелено-белые» уже четвертого сентября в гостевом противостоянии с бобруйской «Белшиной».