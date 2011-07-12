После проигрыша «Нафтану» главный тренер ФК «Динамо» (Брест) Юрий Пунтус подал в отставку

Пестрый караван белорусских клубов Высшей лиги на минувшей неделе преодолел чемпионатный экватор, а динамовцы с берегов Буга, всегда отличавшиеся игровым своеобразием, боевым настроем и немаленькими амбициями, скромно и даже стыдливо ютятся на последней табличной строчке.

И это при том, что в предсезонных раскладах и прогнозах брестчане традиционно входили в VIP-список главных фаворитов чемпионата.

Конечно, у динамовцев есть еще в запасе ровно половина сезона, чтобы кардинально изменить катастрофическую ситуацию. Двухнедельная пауза в чемпионате подоспела как раз кстати: есть время переосмыслить все сыгранное и произвести, так сказать, перезагрузку.

Тем более, что во второй половине чемпионата динамовцев к новым и, надеемся, большим свершениям поведет уже новоиспеченный главком. Пока не ясно кто конкретно им станет, но начинавший сезон в городе над Бугом Юрий Пунтус, после субботнего домашнего поражение от «Нафтана», скорее всего, потерял надежду и веру в благополучный для брестчан исход чемпионатной кампании.

В результате, маститый специалист подал в отставку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впрочем, уход Юрия Иосифовича назревал. Ведь результаты клуба в последнее время выглядят просто угнетающе: за семь игр, предшествовавших субботнему чемпионатному матчу, «Динамо» пополнило свой актив только одним очком.

Кстати, нынешняя ситуация с брестской командой до боли напоминает прошлогоднее мытарство хорошо знакомого Юрию Пунтусу столичного «Партизана». Вынужденно омоложенный из-за финансовых проблем минский клуб горестно, но мужественно сражался в подвале турнирной таблицы.

«Бело-голубые» брестчане нынче идут той же «партизанской» тропой. Конечно, ставку на свежую молодую кровь в составе своей команды Юрий Пунтус делал, можно сказать, добровольно. Наставник брестчан, по его признанию, все это время верил в своих юных и пока еще малоизвестных подопечных. Верил, в том числе, и в прошедшем на минувшей неделе матче 17-го тура против новополоцкого «Нафтана».

Со стартового свистка в динамовской защите вышли на поле 17-летний Евгений Клопоцкий и 20-летний Илья Колпачук. В то время как прожженные испытаниями и опытом бойцы (Тарасенко и Панковец) остались на лавке запасных. Тарасенко, правда, находился среди резервистов совсем недолго: уже на седьмой минуте он вынужденно сменил на поле получившего травму Клопоцкого.

А уже следующая рокировка, проведенная Юрием Пунтусом в перерыве матча, стала счастливой для хозяев. Вышедший на поле вместо Кирилла Премудрова бразильский хавбек Давид Лазари на 57-й минуте матча неожиданным дальним ударом поразил ворота нафтановца Николая Романюка. 1:0 – в пользу «Динамо».

Спустя пару минут у «бело-голубых» была возможность увеличить преимущество, но Хващинский с убойной позиции отправил мяч выше рамки. И почти тут же последовала расплата, причем в двойном эквиваленте.

На 63-й минуте новополочанин Александр Гаврюшко, выйдя на рандеву с брестским кипером Джюгасом Барткусом, подровнял цифры на табло – 1:1. Прошло еще несколько минут и хозяев поля снова огорчили. Зюлев отличился при розыгрыше углового у динамовских ворот и сделал счет 2:1 в пользу «Нафтана», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Очевидно, обескураженные таким поворотом событий брестчане отыграться уже не сумели. А вот гости на посошок еще раз огорчили «Динамо». В компенсированное время матча окончательный счет установил Александр Яцкевич. 3:1 – побеждает «Нафтан».

Этот гол поставил точку не только в матче, но, похоже, и во всей недолгой истории под названием «Юрий Пунтус и брестское «Динамо».