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После поражения в первом матче БАТЭ готовится дома взять реванш у пражской «Славии» в квалификации Лиги чемпионов

02 августа 2017 05:53
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Новости Беларуси. Футболистам БАТЭ 2 августа вечером предстоит матч, который определит их дальнейшую судьбу в еврокубках. На «Борисов-Арене» в 20:00 начнется ответное сражение третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Желто-синие» примут сильнейший клуб Чехии – пражскую «Славию».

На прошлой неделе в гостях парни Александра Ермаковича уступили 0:1, пропустив единственный гол с пенальти. Для выхода в плей-офф квалификации БАТЭ должен победить с разницей как минимум в два мяча.

На домашнем стадионе борисовчане не проигрывали в еврокубках на протяжении пяти последних матчей. А вот «Славия» на международной арене смотрится в гостях весьма неуверенно – пражане не выигрывали выездных дуэлей в турнирах УЕФА аж с 2007 года. Остается добавить, что поединок белорусского и чешского чемпионов обслужит голландская бригада арбитров, которую возглавляет Пол ван Букел.

# Футбол Беларуси

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