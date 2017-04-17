После победы в США Ольга Говорцова поднялась на 147-ую строчку рейтинга ВТА

Новости Беларуси. Ольга Говорцова выиграла теннисный турнир в амеркианском Индиан Харбор Бич (призовой фонд 80 тысяч долларов). В финале соревнований

белоруска нанесла поражение сопернице из США Аманде Анисимовой – 6:3, 4:6, 6:3.

Благодаря этому Говорцова улучшила свои позиции в рейтинге WTA.

С 190 места она поднялась на 147.

Во вторую сотню рейтинга также входит наша Арина Соболенко (125 позиция). А лучшая на этот момент наша теннисистка, Александра Саснович, занимает в мировом рейтинге 96 место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».