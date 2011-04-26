После победы над ФК «Витебск» «Белшина» продлила свою выигрышную серию до трех матчей

После не самого удачного старта в нынешнем чемпионате (бобруйчанам пришлось довольствоваться в первых турах поражением и натужной ничейкой) «Белшина» ступила на победную тропу.

В минувший вторник в Витебске в матче пятого тура подопечные Александра Седнёва отпраздновали победу над местным клубом, которая стала для бобруйских футболистов уже третей кряду.

Сам поединок на стадионе Витебского центрального спорткомплекса выдался не самым зрелищным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И, пожалуй, самое емкое и подходящее определение для него – пресловутый весенний футбол.

На двоих команды создали предельно мало острых моментов, а забили еще меньше – один гол. Авторство единственного в этом противостоянии мяча принадлежит центральному защитнику «Белшины» Николаю Бранфилову. А поспособствовал взятию ворот ни кто иной, как Максим Лисовой – самое удачное приобретение бобруйских селекционеров в нынешнее межсезонье.

Как итог: при равной игре удача, а с ней и бонус (три чемпионатных очка), улыбнулась «Белшине» – 1:0.

Впрочем, «Витебск» все-таки забил на исходе встречи. Однако бригада судей под предводительством Юрия Фомина из Волковыска зафиксировала положение «вне игры», чем невольно помогла гостям забраться на вторую строчку турнирной таблицы. Такой прыти от бобруйчан на старте чемпионата-2011, наверняка, мало кто ожидал.