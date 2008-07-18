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После первого дня матча Кубка Дэвиса Беларусь уступает Польше со счетом 0:2

18 июля 2008 18:03
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Ставка наших тренеров на то, что опыт белорусов возьмет сегодня верх над молодостью гостей, себя не оправдала.

В первом поединке  на открытом корте, где, кстати, команда Беларуси тоже играет впервые  Владимир Волчков смог только один сет выиграть у набирающего форму поляка Пшычэзного, который нынче в своей команде занимает лидирующие позиции.

На мастерство Мирного небезосновательно рассчитывал капитан Дмитрий Татур по второй встреч сегодняшнего дня.  Переиграть дебютанта турнира юного поляка Ержи Яновича максиму было вполне по силам. Но эта задача нынче оказалась лидеру белорусского мужского тенниса не по плечу.

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