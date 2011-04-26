После очередного поражения ФК «Динамо» (Минск) встал вопрос о профпригодности тренера команды Олега Василенко

Для минского «Динамо» после поражения в белорусском «эль-классико», да и вообще после серии невразумительных результатов на старте чемпионата поединок пятого тура против новополоцкого «Нафтана» был отличной возможностью доказать своим слегка разочаровавшимся поклонникам и своим слегка иронизирующим недоброжелателям, что традиционно заявленные в начале сезона чемпионские цели, были отнюдь не дежурными и не пустыми фразами.

Казалось бы, переход с динамовского газона-огорода на вполне вменяемое покрытие стадиона «Трактор», где, собственно, и проходил поединок с новополочанами, должен, так сказать, развязать руки технарям «бело-голубых» и помочь им справиться с настигшей в последнее время безголевой хворью. Но снова ничего. Как в плане результативности, так и в плане общего впечатления от игры команды.

В первой половине вторничного матча совершенно беззубая игра подопечных Олега Василенко, наверняка, стала причиной угнетенного состояния и настроения динамовского фан-сектора. И голевой конфуз хозяев, случившийся на 29-й минуте, оптимизма столичным тиффози точно не добавил.

Штрафной от левой бровки в исполнении Александра Кобеца завершился взятием ворот динамовского кипера Александра Сулимы. Весьма курьезным, надо сказать. Мяч от штанги отскочил в спину то ли самого кипера, то ли налегавшего на него новополоцкого защитника Михаила Горбачева, и после этого угодил в сетку.

Кстати, на чрезмерно активные действия Горбачева во вратарской Сулима затем яростно указывал главному арбитру встречи Геннадию Левчуку, настойчиво предлагая идентифицировать их как нападение на вратаря. Судья, однако, к увещеваниям Сулимы оказался глух и указал на центр, своего решения не изменив. 1:0 – «Нафтан» повел в счете, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Во втором тайме попытки хозяев распечатать ворота новополочан стали более конкретными. После быстрого ввода мяча из аута Станислав Драгун простреливал вдоль ворот, но Вобга Тьенчен не успел на эту передачу. Чуть позже Леонид Ковель, расшевелившийся к экватору тайма, бил в ближний угол, но отменно сработал бдительный Романюк.

Острые моменты у ворот «Нафтана» во второй 45-минутке возникали регулярно. Причем, степень их опасности с каждой новой атакой нарастала. «Динамо» подталкивала вперед необходимость отыгрываться.

В то же время, зацикленность минчан на креативных действиях впереди вполне могла сыграть на руку сопернику. Едва ли не каждая мало-мальски серьезная вылазка гостей в чужую штрафную вызывала сумбур, а порой и панику в оборонительных рядах «бело-голубых».

Впрочем, несмотря на малахольность хозяйской защиты, увеличить свой перевес у новополочан не получилось. Равно как и «Динамо», несмотря на финишный навал на ворота Николая Романюка, не смогло сравнять цифры на табло.

1:0 – выигрывает «Нафтан». Главком «северян» Игорь Ковалевич получает поздравления с победой. А его динамовский коллега Олег Василенко получает от руководства клуба срок в три матча, чтобы доказать свою профпригодность, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Что ж, на носу май – традиционная и привычная пора тренерских отставок в стане столичных «бело-голубых».