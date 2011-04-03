После матчей в Гродно ХК «Неман» сократил отставание в финальной серии ОЧБ с «Юностью» –1:3

Первые матчи финала оставили массу вопросов, ответы на которые никак не получалось найти. Что происходит с «Неманом»? Не рано ли молодому тренеру Кравченко тягаться с прошедшим огонь, воду и медные трубы Захаровым?

Ответов не было, но была надежда, что, вернувшись в Гродно, хоккеисты «Немана» получат живительный импульс от своих болельщиков, которых загонять на трибуны не надо.

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Неман»:

Сегодня Ледовый Дворец имел большое сердце. И это при том, что были болельщики двух команд, двух городов.

Эти слова Дмитрий Кравченко произнес после четвертой финальной встречи, но они полностью применимы и к третьей. По крайней мере, к ее началу. 15:7 по броскам в первом периоде и 3:0 после точных выстрелов Дудика, Крутикова и Еремина. На языке бокса это называется «глубокий нокаут».

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

«Неман» начал так мощно, что, честно говоря, не знали, что делать. Думали, чтобы скорее закончился первый период. Задача была не пропустить четвертый гол.

Еще команды не ушли на перерыв, как стало ясно: время Виталия Белинского, вне зависимости от его вины в пропущенных шайбах, в воротах сочтено. Мика Окса начал разминаться сразу после того, как счет стал 0:3, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Выход финна, как станет ясно позже, оказался ключевых ходом плей-оффного гроссмейстера Захарова.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Вы видели что он показал. Все-таки, это вратарь № 1 в Беларуси. Это надо признать. С ним и игроки заиграли более агрессивно.

Почувствовав надежность в тылах, «Юность» смелее пошла вперед. А вот «Неман», и об этом говорил Дмитрий Кравченко после матча, неоправданно начал жаться к своим воротам, пытаясь сохранить победный результат.

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Неман»:

Можете у ребят спросить, я им говорил, что мы бы могли обыграть любую команду, если бы игра состояла из одного периода. На протяжении всего плей-офф одного периода нам хватало, чтобы мощно сыграть. Но, естественно, это финал, это «Юность». И здесь одного периода ни в коем случае не может хватить. 60 минут как минимум.

Первый период – великолепно – Канада. А остальное время Канада – «Юность».

Шайбы Шелега и Степанова предельно обострили обстановку на льду, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Удаление Крутикова вкупе с десятиминутным штрафом – это от нервов, грубость здесь ни при чем. В самый неподходящий момент дрогнул и опытнейший Шабанов. Шайба Китарова, которая перевела встречу в овертайм, во многом на его совести.

3:3. Стало понятно: «Неман» отдал фактически победную игру.

Олег Шафаренко, ХК «Юность»:

Все было нормально. Плохо начали, но потом вкатились. Тяжелый лед и поддержка трибун. Люди погнали «Неман» вперед. А потом все стало для нас нормально.

47-я секунду овертайма: Александр Матерухин решается на бросок и решает судьбу матча. 4:3. Это значит, что в серии преимущество «Юности» уже подавляющее.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Еще один матч остался. Может, несколько. Но 3:0 – это большой задел. Должно что-то сверхъестественное произойти, чтобы «Юность» проиграла.

Поспешил Михаил Захаров. Уже на следующий день в гродненском Ледовом Дворце можно было полюбоваться на Кубок Президента, привезенный в ночь с воскресенья на понедельник.

Впрочем, накануне Кравченко напомнил сомневающимся об одной закономерности.

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Неман»:

6:1, 3:0, 3:3, овертайм. Если так оттянется, то проиграем во втором овертайме либо уже выиграем.

Чем подкупает тренер «Немана», так это характером, в котором нет места компромиссам. Тем более, когда цена компромисса – поражение.

На протяжении всей серии Кравченко искал нужные сочетания, тасовал состав в каждой встрече, не боялся доверять молодежи, и, кажется, нашел искомое. Пусть, возможно, и немного поздно.

Дмитрий Кравченко, главный тренер ХК «Неман»:

В большей степени говорили о том, чтобы играли друг за друга.

Дмитрий Дудик, ХК «Неман»:

Тренер сказал, что если кто-то не чувствует уверенности, пусть останется в раздевалке. Но все вышли на лед.

Сюжет четвертого матча – как ломанная кардиограмма инфарктника. Как и бывает в плей-офф. Коршунов в первом периоде дарит «Неману» надежду, но провал в начале второй трети стирает весь гродненский позитив. Всего за две минуты в ворота Шабанова влетает три шайбы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Две записывает на свой счет Олег Тимченко, которому накануне отчаянно не везло, одну оправляет по назначению Курилин.

Однако с каждой минутой становится все понятнее: сегодня «Юность» не та, да и «Неман» не тот. Ерёмин и Осипов используют свои шансы. Их удача не кажется случайной – все так и должно быть. 3:3 – вновь овертайм. А потом и второй.

Дмитрий Дудик, ХК «Неман»:

Я не знаю почему, но, наверное, было видно, что нам было легче играть, чем «Юности». Может, все перевернулось по сравнению со вчерашним матчем. Тогда «Юность» на эмоциях забила два гола, догнала и в овертайме дожала нас. В этот раз нам удалось сравнять счет.

Было видно, что мы давили, «Юность» прижалась к воротам. Мы додавили их.

Именно Дудик, опытный боец, находящийся не в лучшей своей форме, но неизменно бьющийся на льду, продлил это финал, убежав в контратаку на 82-й минуте битвы. Отрыв «Юности» сократился. 3:4 – в матче и 3:1 – в серии.

Дмитрий Дудик, ХК «Неман»:

Глаза закрыл и бросил.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Где были защитники? Дудик ехал с высокой скоростью, дошел до ворот, а дальше уже ехать было некуда. Я так понял, что Еркович в том моменте закрывал Оксу. А Дудик бросать умеет, бросил хорошо. Хороший игрок был.

У нас звено на льду находилось минуту 20 секунд. Как можно во втором овертайме драться?