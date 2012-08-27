Полузащитник жодинского «Торпедо-БелАЗ» утверждает, что игроки солигорского «Шахтера» позволили в его адрес расистские высказывания

Новости Беларуси. Инцидент произошел во время матча в Жодино 26 августа.

После финального свистка в матче «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер» сенегалец Паскаль Менди повздорил с футболистом «Шахтера» Алексеем Риосом и отмахнулся от него ногой. Главный арбитр незамедлительно показал сенегальцу красную карточку, при этом оставив без наказания Риоса. По словам Паскаля Менди, во время матча другой игрок солигорской команды Дмитрий Комаровский назвал сенегальца «черной обезьяной».

Паскаль Менди, полузащитник жодинского «Торпедо-БелАЗ»:

Все началось с того, что Комаровский в моменте, когда боролись за мяч, оттолкнул мою руку и сказал: «Не трогай меня, черная обезъяна!» За что такое оскорбление? Разве это нормально? Или мне не нужно бороться на поле? Я отмахнулся от Риоса ногой. Признаю, виноват. Но они с Комаровским оскорбили меня. Затем я пошел апеллировать к арбитру. Хотел объяснить, что он не прав, а мой поступок имеет серьезные мотивы. Но он показал красную карточку только мне одному, а двум футболистам соперника, которые по-хамски повели себя, удалось избежать наказания.

Встреча завершилась со счётом 2:3 в пользу солигорского «Шахтера». После окончания встречи форвард солигорского клуба вместе с товарищем по команде Алексеем Риосом подошли к Паскалю Менди и продолжили издевательства над сенегальцем, сообщает ctv.by со ссылкой на «Прессбол».

Паскаль Менди, полузащитник жодинского «Торпедо-БелАЗ»:

Когда прозвучал финальный свисток, я спокойно уходил с поля, как вдруг ко мне подбежали Комаровский и Риос. Оба стали издеваться надо мной: «Ну что, черный, вы проиграли сегодня». И еще ряд неприятных слов от Риоса вслед за этим. Неужели футболисты имеют право говорить такие слова?

Дмитрий Комаровский прокомментировал инцидент, произошедший во время мачта «Торпедо-БелАЗ» – «Шахтер»: футболист отверг обвинения в расизме.

Дмитрий Комаровский, нападающий солигорского «Шахтера»:

Менди, по-моему, уже который год создает на этом провокации, делает себе репутацию. Я ничего подобного не говорил, поэтому не считаю нужным заострять внимание на ситуации. То, что человек говорит после игры... Может, просто расстроен поражением, вот и устроил какой-то цирк. Не вижу даже никакого повода что-то объяснять. Я ничего обидного не говорил. Наверное, у него тактика такая – повторять все время обвинения. Чтобы быть постоянно обиженным, чтобы его постоянно жалели

Полузащитник жодинского «Торпедо-БелАЗ» Паскаль Менди недоумевает: почему его обвиняют во лжи, если футболисту незачем обманывать.

Паскаль Менди, полузащитник жодинского «Торпедо-БелАЗ»:

Комаровский не мужчина, раз он так сказал. Да, у меня черная кожа, но я горжусь, я на самом деле горжусь тем, что я из Африки. У нас на континенте люди приучены к какому-то уважению, в том числе и на футбольном поле. Зачем мне врать? Я после матча сидел и плакал в раздевалке, как ребенок. Мне очень обидно, что такие случаи имеют место в футболе. Какая разница, какая у человека кожа, какой он – белый, черный, красный? Все люди равны. Я клянусь, что их оскорбления в мой адрес – правда. Мне незачем обманывать.

Главный тренер жодинского клуба Вадим Березовский уверен в правоте и порядочности своего подопечного: он отверг предположения в том, что инцидент – выдумка Паскаля Менди.

Вадим Березовский, главный тренер жодинского «Торпедо-БелАЗ»:

Давно знаю Паскаля Менди. Сложно найти более порядочного человека. Его, как и Челядинского, можно назначать капитаном команды. Его оскорбили. Не буду называть этого слова. Это чистый расизм.

Наставник «Шахтера» Владимир Журавель признаётся, что не видел, как развивался конфликт, поскольку покинул стадион ещё до удаления Менди. По мнению тренера, случаи расизма должны быть наказаны, сообщает ctv.by со ссылкой на Goals.by.

Владимир Журавель, главный тренер солигорского «Шахтера»:

Я покинул стадион и не видел, что там произошло. Я однозначно против таких моментов, несмотря на накал и драматичность сюжета. Могу сказать одно: нужно выигрывать достойно. Я не знаю, что сказал Риос. Был виден только удар по ногам, насколько мне объяснили. Я не защищаю Алексея. Должна быть правда, должна быть объективная оценка ситуации и доказательная база. В любом случае, с Риосом я уже говорил. Он по этому поводу ничего не сказал. Я осуждаю такие моменты.

В случае, если факт расистских оскорблений в адрес Паскаля Менди будет доказан, оба игрока солигорского «Шахтера» подвергнутся длительным дисквалификациям.

Матч между «Торпедо-БелАЗом» и «Шахтером» выдался поистине скандальным. Оказалось, что он был ознаменован не только конфликтом Менди с Риосом и Комаровским. В итоговом протоколе жодинской игры между «Торпедо-БелАЗом» и «Шахтером» судьями была оставлена следующая запись: «После окончания матча, когда был удален Менди, старший тренер «Торпедо» Тарловский, возмущаясь решением арбитра, применил рукоприкладство», сообщает ctv.by со ссылкой football.by.