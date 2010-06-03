Полуфиналисты турнира«Роллан Гаррос» стали известны накануне

У мужчин сенсацию преподнес австриец Юрген Мельцер, выбивший третьего «сеянного» серба Новака Джоковича.

Причем по ходу встречи Мельцер уступал – 0:2, но затем взял три партии подряд.

В ½ австриец встретится с испанцем Рафаэлем Надалем, который легко в трех сетах переиграл своего соотечественника Николаса Альмагро.

Вторую полуфинальную пару составят чех Томаш Бердых и швед Робин Содерлинг, на совести которого, напомним, вылет Роджера Федерера.

Лишился первого номера и женский турнир. Серена Уильямс спасовала в четвертьфинале перед австралийкой Самантой Стосур, которая теперь встретится с Еленой Янкович. Вчера сербка в двух партиях была сильнее представительницы Казахстана Ярославы Шведовой. Во втором полуфинале сразятся итальянка Франческа Скьявонне и россиянка Елена Дементьева.