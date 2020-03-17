Прямой эфир

Полуфинал плей-офф ЧБ по хоккею. Как прошла встреча «Динамо-Молодечно» и минской «Юности»?

17 марта 2020 18:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается полуфинальная стадия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Прошел четвертый поединок противостояния между «Динамо-Молодечно» и минской «Юностью». На матче присутствовала наш корреспондент Наталья Федорцова, которая готова рассказать о всех подробностях встречи.

Полуфинал плей-офф ЧБ по хоккею. Как прошла встреча «Динамо-Молодечно» и минской «Юности»?-1

Наталья Федорцова, корреспондент:
Внимание всех белорусских болельщиков не только любителей хоккея приковано к этому матчу, поскольку осталось совсем немного турниров и соревнований, которые не постигла участь отмены или переноса. Поэтому не удивительно, что белорусским любителям спорта не страшны ни коронавирус, ни столичная «Юность», которая сегодня очень хорошо выглядит, атакует.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Чемпионат мира по хоккею # Наталья Федорцова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эдуард Венский: «Соревнования откладываются предварительно до 6 апреля»
17 марта 2020 14:27

Эдуард Венский: «Соревнования откладываются предварительно до 6 апреля»

Коронавирус. Матчи УЕФА – под вопросом, НХЛ отправляет хоккеистов домой
17 марта 2020 09:44

Коронавирус. Матчи УЕФА – под вопросом, НХЛ отправляет хоккеистов домой

Линейный Владимир Враньеш пополнит состав БГК летом-2020
16 марта 2020 22:44

Линейный Владимир Враньеш пополнит состав БГК летом-2020