Полуфинал плей-офф ЧБ по хоккею. Как прошла встреча «Динамо-Молодечно» и минской «Юности»?

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается полуфинальная стадия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Прошел четвертый поединок противостояния между «Динамо-Молодечно» и минской «Юностью». На матче присутствовала наш корреспондент Наталья Федорцова, которая готова рассказать о всех подробностях встречи.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Внимание всех белорусских болельщиков – не только любителей хоккея – приковано к этому матчу, поскольку осталось совсем немного турниров и соревнований, которые не постигла участь отмены или переноса. Поэтому не удивительно, что белорусским любителям спорта не страшны ни коронавирус, ни столичная «Юность», которая сегодня очень хорошо выглядит, атакует.