Польским интернет-пользователям не нравятся талисманы Евро-2012

16 ноября в Варшаве, за 570 дней до начала турнира, были представлены талисманы грядущего Евро-2012. Имена близнецов, символизирующих Польшу и Украину, назовут интернет-пользователи — УЕФА предлагает три варианта для голосования.

Близнецы одеты в форму польской и украинской сборных. У Польши номер 20 на футболке, у Украины — 12.

Однако, более 65% польских интернет-пользователей уже негативно оценили талисман для Евро-2012. На вопрос, что вы думаете о талисманах Евро-2012 в Польше и Украине, 36% пользователей ответили: «Они ужасны». 31% считает, что они «Так себе». 20% проголосовавших считают, что «Они нормальные», и только 12% утверждают, что «Они хорошие», сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на Sport.pl.

Среди предложенных УЕФА имен лидирует ответ «Ни один из вышеупомянутых вариантов» — 46%. Вариант «Slavko и Slavek» получил 24%, вариант «Siemko и Strimek» — 17% голосов, а «Klemek и Ladko» — 14%. Критикуя предложение УЕФА, пользователи пишут, что среди вариантов нет ни одного польского имени.

Окончательные результаты будут объявлены 4 декабря.