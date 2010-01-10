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Польская лыжница Жустина Ковальчик стала победительницей престижной многодневки Тур де Ски

10 января 2010 15:56
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В итальянском Валь де Фиеме прошла итоговая гонка преследования вольным стилем на 9 километров.

Первой, с полуминутным преимуществом на старт вышла лидер общего зачета словенка Петра Майдич. Ближайшая преследовательница — амбициозная Жустина Ковальчик — с первых метров бросилась сокращать отрыв. На отметке 7,4 километра отставание сократилось до двух секунд. А ещё через 700 метров, польская спортсменка атаковала словенку и вышла вперед.

До финиша ситуация не изменилась, первой финишировала Ковальчик, второй Майдич, тройку замкнула хозяйка трассы Ариана Фолис. Лучшая из белорусок Анастасия Дубарезова разместилась на 36-м месте.

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