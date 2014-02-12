Поклонники Дарьи Домрачевой, впечатленные победой, повесили на машины ее фотографии

Новости Беларуси. Некоторые истинные поклонники Дарьи настолько впечатлились ее вчерашним триумфом, что готовы на неожиданные поступки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Калечиц, водитель:

Со вчерашнего дня вожу с собой эти фотографии. Это наша гордость, это наша звездочка, что одна из самых лучших наших спортсменок в Беларуси. Вчера смотрели с коллегами на работе целиком, всю гонку. Такой драйв был, такое восхищение просто, когда Даша взяла еще флаг, успела подъехать, то есть там почти 40 секунд было запаса перед Турой Бергер, это было что-то невообразимое. Здорово. Супер. Молодец, Даша.