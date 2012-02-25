Поигрывая «Юности» по ходу матча 1:4, «Шахтер» вырвал победу в буллитной серии

«Шахтер» не справился в родных стенах с «Гомелем». В первом периоде заброшенных шайб зрители не увидели, а вот в самом начале второй трети гости реализовали большинство: это партнеры нашли Михаила Стефановича пасом на дальней штанге. Счет 1:0 держался долго, и было понятно, что кто забьет следующим, тот выиграет матч. Повезло гомельчанам: на 57-ой минуте Александр Жидких застал Ларса Хаугена врасплох.

Дальнейшее было делом техники: ударное звено «Гомеля» забило еще раз. Стефанович протащил шайбу на пятак, Александр Усенко довел усилия партнера до ума – 3:0.

Предсказуемо добились побед «Металлург» и «Неман». Лиепайчане обыграли «Брест». «Витебск» разгромил «Химик» (дубль в активе Андрея Орлюка).

Безусловно, самым ярким матчем вторника можно было назвать противостояние «Юности» и «Шахтера» в Минске. Команды как всегда не разочаровали и разыграли перед публикой настоящий триллер. Тем самым ясно дав понять, что их пара в первом раунде плей-офф будет самой яркой.

Владислав Клочков, ХК «Юность»:

Все против нас играют, выходят, рубятся. «Юность» – команда с традициями, команда-чемпион, и всем охота ее обыграть.

А вот где команды начнут выяснять свои отношения – в Солигорске или Минске – еще предстоит узнать. Хотя мнения по этому поводу почти у всех сходятся.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Практика наших предыдущих встреч (трехлетнее противостояние «Шахтера» и «Юности») показывает, что мы более удачно играем в Минске, «Юность» – в Солигорске.

В плей-офф совсем другой хоккей: там важная каждая мелочь, каждая деталь, не все зависит только от хоккеистов и ледовой площадки.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Мне вообще без разницы. Единственный минус этому городу – там негде жить, нет гостиницы. А так, плей-офф есть плей-офф.

Владислав Клочков, ХК «Юность»:

Для нашей команды нет никакой разницы, где начинать. Всегда идем вперед, надо побеждать.

Юрий Наваренко, ХК «Шахтер»:

Мне кажется, без разницы, где начинать. Если мы хотим дальше пройти, то нужно выигрывать как в гостях, так и дома.

Эти слова явно подтвердила и встреча во вторник, где «Шахтер» практически совершил маленькое чудо и сумел выиграть, проигрывая по ходу матча 1:4.

Юрий Наваренко, ХК «Шахтер»:

Долго не забивали, де игры на ноль сыграли, никак не могли забить. Но, наконец, нас прорвало.

Это была такая подготовительная игра. Конечно, тяжело она для нас сложилась, может, где-то и не везло нам. Но все-таки переломили ход поединка, смогли вырвать победу в конце. Немножко повезло нам, так скажем.

Характер в этом поединке по очереди проявили обе дружины. Так, гости повели, когда до первого перерыва оставалось всего 15 секунд. Юрий Наваренко сумел пробить Виталия Белинского, сообщили в программе «Горячий лед».

Но не успел начаться второй период, как на табло уже было 1:1. Это Ирек Хафизов счет сравнял. А затем «Юность» и вовсе вышла вперед. Игорь Ворошилов порадовал поклонников минчан.

Самым захватывающим получился третий период. Хозяева с разницей в каких-то десять секунд забили дважды и, казалось, уже решили исход этого поединка. Столь комфортное преимущество «Юности» обеспечили Максим Слыш и Николай Михайлов.

Но тревожный звоночек прозвучал, когда меньше чем за 10 минут до финальной сирены Юрий Наваренко оформил дубль и отставание в счете сократил – 2:4. Спустя еще минуту «Шахтер» вновь забил. На этот раз Евгений Дадонов. Видимо такой оплеухи минчане не ожидали, а у гостей словно выросли крылья. Поэтому третья шайба Наваренко всего за 30 секунд до сирены стала вполне закономерной – 4:4.

Владислав Клочков, ХК «Юность»:

Наша команда хорошо играла два с половиной периода. При счете 4:1 расслабились, допустили непоправимы ошибки, а «Шахтер» просто использовал их.

Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность»:

Вратарь, как говорится, – это полкоманды. Все видно было. Тут даже нечего комментировать. парень не стоит, ничего ему не надо, а мне тем более.

Пока главком минчан недоволен своим голкипером, мы же отметим стража ворот «Шахтера» – Ларса Хаугена. В этом матче дело дошло до буллитов, в которых норвежец вновь был на высоте.

А победу «горнякам» в серии послематчевых бросков принес герой этого дня все тот же – Юрий Наваренко — 5:4.

Андрей Гусов, главный тренер ХК «Шахтер»:

Так, как надо играть, так, как хотелось бы играть, команда провела последние 10 минут третьего периода. Я, естественно, рад победе, поблагодарил ребят за характер, но у меня есть огромные претензии к нашим нападающим. В предыдущих играм (с «Неманом», с «Гомелем»), а также сегодня, ноль голов с игры. Сегодня Дадонов забил (игрок 92-го года) и защитник.

«Неман» крайне быстро, уже на 11 секунде матча с «Могилевом», открыл счет усилиями Александра Полушина, но гости продолжили сражаться и первый период свели вничью: Александр Борозенко поквитался за собственную ошибку в дебюте встречи.

После второго периода вновь показалось, что «Неман» спокойно возьмет положенные три очка: Дмитрий Панцырев и Александр Рядинский забили по разу и довели счет до комфортных 3:1.

Но хозяева забыли, что «Могилев» мотивации в регулярном первенстве не утратил, поскольку подопечным Сергея Усанова место в плей-офф пока не гарантировано. И в третьем периоде гости пошли вперед.

Егор Филин реализовал численный перевес в одного игрока, Юрий Ильин – в двух, и счет сравнялся. Но и это было еще не все. Андрей Ромадановский, вновь в большинстве, удачно сбегал в контратаку – 4:3.

До конца основного времени матча оставалось чуть больше 12 минут. Их «Неман» провел с толком. Артем Божко реализовал отложенный штраф. Потом, почти сразу, Александр Полушин исполнил сольный номер, оформив попутно дубль. А Сергей Кузнецов еще через 18 секунд окончательно успокоил собравшихся: сенсация отменяется, «Неман» сильнее – 6:4.

«Металлург» в противостоянии с одноклубниками из Лиепаи своим болельщикам нервы щекотать не собирался, о чем дал понять уже на второй минуте Евгений Каштанов. Но не он стал главным героем встречи. Защитник Андрей Спиридонов отправил в ворота Калныньша, а затем и Журкова три шайбы. Две – традиционным для игрока обороны способом: мощно бросив издали. Еще одну, самую последнюю, совершив впечатляющий проход от своих ворот до ворот соперника. «Сталевары» в эти минуты играли втроем против пятерых латышей, сообщили в программе «Горячий лед».

Отметим и заброшенную ранее, также в меньшинстве, шайбу Кирилла Брикуна. «Металлург» сильнее – 5:1.

«Гомель» нокаутировал «Лиду». В матче было зафиксировано два дубля. Их авторы – Александр Усенко и Павел Мусиенко. Кроме того, «Брест» обыграл «Витебск». Две шайбы забросил Игорь Карабанов.