Поединок за футбольный Суперкубок Беларуси состоится 22 февраля. В противостоянии за первый трофей нового сезона сойдутся чемпион страны минское «Динамо» и обладатель Кубка гродненский «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Место и время начала игры будут объявлены дополнительно. По результатам жеребьевки, которая прошла в Доме футбола, организаторские хлопоты легли на команду из Гродно. Дружина Игоря Ковалевича впервые будет сражаться за этот титул. Тогда как для динамовцев это второй подряд поединок за Суперкубок, год назад они уступили футболистам жодинского «Торпедо-БЕЛАЗ» в серии послематчевых пенальти.