Поединок «Юность» – «Керамин» проигнорировали не только болельщики

Пока все мы захвачены олимпийскими событиями, чемпионат Беларуси как-то незаметно отошел на второй план.

Даже столичное дерби обошлось без аншлага, причем, проигнорировали поединок «Юность» – «Керамин» не только болельщики, но и многие журналисты. Не до того нынче.

Между тем, февральское дерби – самое удачное за последнее время. Команды сыграли в очень плотный, скоростной хоккей, создали множество моментов, реализации которых помешали блеснувшие вратари. Если у «Керамина» на последнем рубеже обороны привычно хозяйствовал Матуш Костур, то аналогичные функции в «Юности» возложил на себя подзабытый уже болельщиками Виталий Белинский. Прочно осевший в резерве после возвращения в столичный клуб из «Шинника», голкипер напомнил, почему его игрой целый сезон восхищались в Бобруйске.

Виталий Белинский:

- Психологически было тяжело после «Шинника». Играл много. Перестроиться после перехода было непросто. Как мог, старался, работал на тренировках.

Интересно, что Сергея Шабанова не было даже в заявке на матч. К чему, возможно, нам придется привыкать.

Андрей Расолько, и.о. гл. тренера ХК «Юность»:

- На данный момент Белинский - первый вратарь. У Шабанова небольшая травма.

Ставка на молодого вратаря перед плей-офф может оказаться как ошибкой «Юности», так и наоборот, выигрышным решением. В первом периоде у Белинского было особенно много работы, и он доказал, что способен с ней справиться. А вот во втором и третьем периодах больше трудился его визави Костур. Это судейская бригада во главе с Владимиром Наливайко и Дмитрием Шиловым обрекла «Керамин» на частую игру в меньшинстве. Только втроем номинальные гости оставались три раза за матч.

Сергей Петухов, гл. тренер ХК «Керамин»:

- Через сутки я бы прокомментировал. У меня не такая большая зарплата, чтобы выплачивать.

Но решилась судьба встречи, когда команды действовали в равных составах. На 13-ой минуте кераминовцы задержались в атаке и пропустили контрвыпад, завершенный Олегом Тимченко. В нервной концовке украинский легионер забросил еще одну шайбу, установив окончательный счет – 2:0.

Сергей Петухов, гл. тренер ХК «Керамин»:

- В конце решила все наша ошибка в атаке, очень хотелось забить, провалились, выпустили игроков соперника три в один, ну, они тут мастерски разыграли.

Удачно провели неделю преследователи «Юности» «Шахтер» и «Гомель», одержавшие по две победы. По-прежнему жива интрига вокруг восьмого места. Претендующий на попадание в плей-офф «Витебск» свои шансы подпортил, потеряв очки и в Бресте и в Гродно. Впрочем, заочное сражение с «Металлургом» подопечные Вячеслава Кривошеева и Сергея Королева.

13 февраля, суббота

Металлургс Л – Брест 4:2

Динамо-Юниорс – Неман 6:3

Шахтер – Шинник 2:1

16 февраля, вторник

Химволокно – Керамин 4:5

от Неман – Химик-СКА 4:2

Брест – Витебск 2:3

бул. Динамо-Юниорс – Гомель 3:8

18 февраля, четверг Химволокно – Шахтер 2:4

Неман – Витебск 4:0

Металургс Л – Гомель 0:5

Брест – Химик-СКА 3:1

Динамо-Юниорс – Сокол 1:3

Юность – Керамин 2:0

19 февраля, пятница Шинник – Металлург Жл 3:5

1. Юность 50 126

2. Шахтер 50 107

3. Гомель 50 101

4. Сокол 49 100

5. Химволокно 50 88

6. Неман 50 85

7. Керамин 50 81

8. Витебск 50 71

9. Металлург Жл 49 69

10. Металургc Л 50 58

11. Динамо-Юниорс 51 49

12. Брест 50 47

13. Шинник 49 35

14. Химик-СКА 50 30