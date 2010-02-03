Подведены итоги шести матчей открытого чемпионата Беларуси по хоккею

Лидер первенства, столичная Юность, на домашнем льду принимала лиепайский Металлургс и одержала победу со счётом 5:3.

Тем самым, минские хоккеисты продлили свою рекордную выигрышную серию до 17-ти матчей подряд. Лидер турнира непрерывно побеждает уже 2 месяца, начиная со 2-го декабря прошлого года.

Среди других результатов дня выделим успех новополоцкого Химика-СКА в матче с бобруйским Шинником – 5:3, которым новополоцкие хоккеисты наконец-то прервали свою серию, антирекордную, составившую 23 поражения подряд.

Кроме того, солигорский Шахтёр обыграл в Киеве Сокол 4:3, Гомель дома был сильнее Керамина 4:2, Химволокно в Могилёве выиграло у рижско Динамо-Юниорс 2:1 . Наконец , Витебск не оставил шансов гостям из жлобинского Металлурга 3:1.

Автор: Игорь Коленьков