Подведены итоги Чемпионата Беларуси по боксу

Белорусские боксеры постепенно входят в предолимпийский сезон.

Вслед за очень неплохим выступлением на Мемориале Феликса Штамма в Варшаве, где было завоевано пять медалей, они провели смотр всех наличных сил. 7 апреля Могилеве завершился Чемпионат страны.

В недавно возведенном универсальном спорткомплексе "Олимпиец" зрители увидели в деле всех без исключения сильнейших бойцов-любителей Беларуси. По итогам национального первенства формируется сборная, так что борьба шла упорная, не взирая на лица. Следствием чего стали поражения фаворитов.

На ранних стадиях, в частности, выбыли Андрей Мирук и Антон Лахмостов. Но большинство сильнейших боксеров подтвердили свою репутацию.

Наибольшим вниманием пользовались те финалы, в которых сошлись сборники. Так, в весе до 51 килограмма звание чемпиона Бато-Мунко Ванкеев отстоял в напряженном поединке с Антоном Бекишем. В весовой категории до 57 килограммов сошлись Михаил Бернадский и Сергей Куницын - победа досталась последнему. Андрей Чирук в весе до 64 килограммов был сильнее Сергея Евстафьева. "Серебряный" призер Чемпионата мира Магомед Нурудинов не позволил поставить свое первенство под сомнение Николаю Веселову - основному своему конкуренту в весе до 69 килограммов. И, наконец у супертяжей Александр Апанасенок преодолел сопротивление Михаила Шейбака. Также среди победителей - Илья Гриб, Хаважи Хацыгов, Вазген Сафарьянц, Николай Бондаренко, Рамазан Магомедов и Виктор Зуев.

На этих бойцов тренерский штаб и будет рассчитывать в первую очередь в дальнейшем при подготовке к Чемпионату Европы. А следующим турниром для подопечных Анатолия Гришука станет турнир на призы братьев Кличко в Киеве в середине апреля.