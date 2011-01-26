Подписан договор между Дирекцией по проведению чемпионата мира по хоккею 2014 года в Минске и коммерческим партнером Международной федерации хоккея

Соглашение напрямую связало мировых и белорусских организаторов спортивного форума. Компания-партнер уже не первый год работает с оргкомитетами чемпионатов мира.

И, по словам представителей фирмы, спонсоры из разных стран уже проявили серьезную заинтересованность сотрудничеством с нашей республикой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Бруно Марти, директор компании коммерческого партнера Международной федерации хоккея:

Наши партнеры очень заинтересованы прийти в вашу страну. На грядущем чемпионате будет работать по-настоящему интернациональная команда спонсоров из Германии, Швейцарии, Скандинавских стран. Все они очень позитивно настроены и не раз отмечали, что рынок вашей страны очень важен для них.

Евгений Ворсин, председатель ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь»:

Конечно, нам очень важно, что нам положительную оценку дала Международная федерация хоккея. У них очень высокие требования, и если уж они восхищаются нами — это не лукавство, не желание угодить хозяевам — это откровение и объективный анализ того, что происходит у нас в стране.