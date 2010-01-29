Почему игроки «Актобе» демонстративно покинули церемонию награждения Кубка чемпионов Содружества-2010

Программа «Столичный футбол» рассказывает о самых важных событиях прошедшей недели игры №1.

Сюжеты программы:

– Итоги завершившегося в Москве Кубка чемпионов Содружества-2010. Экспресс-комментарий главного тренера ФК «Днепр» (Могилев) Андрея Скоробогатько об участии в турнире;

– Наиболее интересные трансфертные новости межсезонья с участием белорусских игроков.

А также:

– Подготовка белорусских клубов к новому сезону: товарищеский матч ФК «Шахтер» (Солигорск) – ФК «Витебск». Предсезонную подготовку прокомментировали главные тренеры команд – легендарный Эдуард Васильевич Малофеев («Шахтер») и Юрий Коноплев («Витебск»);

– Как готовится к новому сезону ФК «Нафтан» (Новополоцк). Предсезонную подготовку и потерю ведущих игроков прокомментировал главный тренеры команды – Игорь Ковалевич;

– Подготовка белорусских клубов к новому сезону: товарищеский матч ФК «Неман» (Гродно) – ФК «Партизан» (экс-«МТЗ-РИПО», – прим. ctv.by). Предсезонную подготовку прокомментировали главные тренеры команд – Олег Радушко («Неман») и Людас Румбутис («Партизан»).