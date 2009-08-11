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Поболеть за сборную Хорватии приедут около 300 болельщиков

11 августа 2009 15:44
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Футболисты национальной сборной Беларуси готовятся к отборочному матчу чемпионата мира с командой Хорватии.Подопечные Бернда Штанге на стадионе «Динамо» проведут сегодня открытую тренировку, на которой смогут побывать и болельщики, и журналисты. Соперники нашей команды прилетели в Минск накануне. И уже активно готовятся к игре. Кстати, на матч Беларусь – Хорватия, который пройдёт в Минске завтра, аккредитовано более 150-ти белорусских и зарубежных журналистов. Ожидается, что болеть за свою сборную приедут около 300 болельщиков из Хорватии.

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