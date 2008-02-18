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Победители "Золотой шайбы" посетили Национальный олимпийский комитет

18 февраля 2008 11:59
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Юные спортсмены побывали в музее Олимпийской славы, встретились с организаторами турнира, руководством НОК. Почетными гостями встречи стала легендарная Гомельская команда "Звездочка", которая в 1965 году представляла БССР на первом Всесоюзном турнире "Золотая шайба" в Москве.

Напомним, соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси проводятся ежегодно с 1997 года. В феврале-марте проходит II этап Республиканских соревнований.

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