Победители "Золотой шайбы" посетили Национальный олимпийский комитет
Юные спортсмены побывали в музее Олимпийской славы, встретились с организаторами турнира, руководством НОК.
Почетными гостями встречи стала легендарная Гомельская команда "Звездочка", которая в 1965 году представляла БССР на первом Всесоюзном турнире "Золотая шайба" в Москве.
Напомним, соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси проводятся ежегодно с 1997 года. В феврале-марте проходит II этап Республиканских соревнований.