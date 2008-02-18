Победители "Золотой шайбы" посетили Национальный олимпийский комитет

Целый мир из точек и тире

В эти выходные в Республиканском центре технического творчества учащихся прошел чемпионат Беларуси по скоростной радиотелеграфии. А если учесть, что всему остальному миру мы давно доказали, что белорусам в этом спорте равных нет, то нынешний чемпионат по уровню участников ничуть не уступает мировым первенствам.