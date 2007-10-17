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Победа белорусских спортсменов в Индии

17 октября 2007 12:57
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Четыре бронзовые и одну серебряную медаль завоевали наши спортсмены на всемирных военно-спортивных играх. Второй результат показал прапорщик Иван Троцкий в ходьбе на 20 километров. "Бронза" на счету мужской команды дзюдоистов, борцов и толкателей ядра. Также весьма успешно выступают гандболисты.
А в соревнования по легкой атлетике победу одержала наша бегунья Наталья Дедкова. На дистанции 800 метров она стала третьей.
Неплохие шансы на медали, в том числе золотые, у наших парашютистов, стрелков, военных пятиборцев. Финальные соревнования в этих видах пока впереди.

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